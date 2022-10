Ginevra Lamborghini, la crisi con il fidanzato. Da quando la pagina Instagram The Pipol Gossip ha rivelato l’identità del fidanzato di Ginevra Lamborghini non si parla di altro. Edoardo Casella, questo il nome della dolce metà dell’ex gieffina, con cui pare esserci aria di maretta.

Ginevra Lamborghini in crisi con il fidanzato. Rivelata l’identità del fortunato che ha conquistato il cuore dell’ex gieffina: “Abbiamo scoperto chi è il compagno della sorella di Elettra. Si chiama Edoardo Casella. Sui social, la coppia, si abbraccia, si tagga, e ha passato l’intera estate insieme”, questo l’annuncio su The Pipol Gossip.

Ginevra Lamborghini in crisi con il fidanzato: Alfonso Signorini tira in ballo Antonino Spinalbese

E ancora: “Tra baci e grandi effusioni d’amore. Alcune domande però sono necessarie porsele: Come mai nella casa Ginevra non ha mai parlato di Edoardo? Avrà giocato con il cuore di Antonino? Un fatto è certo: dopo le bugie su Elettra, questa è l’ennesima”, si legge ancora sulla pagina social The Pipol Gossip. (“La verità sul mio fidanzato”. Bomba da Ginevra Lamborghini, la notizia scuote il GF Vip).

Eppure il momento non sembra essere dei migliori per la coppia. Si tratta di una crisi passeggera o di un addio definitivo? “È vero che ero a casa sua, ma la crisi c’è – ha chiarito l’influencer -, ma questo non significa per forza che chiuderemo la storia. C’è una crisi che è cominciata con la mia uscita dal GF, crisi di coppia, tante coppie affrontano crisi”, le parole di Ginevra Lamborghini.

“Penso che avere una crisi non significa per forza chiudere, ma approfondire cosa non va. Io non voglio dare spiegazioni, è sicuramente una cosa che è emersa serenamente. Con lui ho un ottimo rapporto, il fatto che io fossi a casa sua prima dello studio è perché come vi ho detto le crisi vanno gestite in un certo modo. È un periodo di transizione. Stiamo decidendo le cose migliori per noi”, aggiunge l’ex gieffina.

E sulla questione sarebbe intervenuto anche Alfonso Signorini, che pare abbia tirato in ballo anche il rapporto nato in casa tra la sorella di Elettra e Antonino Spinalbese: “Ginevra pensa che il vero obiettivo di Antonella sia Antonino. C’è chi dice che Ginevra sia gelosa di Antonella. Questo perché potrebbe essere innamorata di Antonino, visto che ha appena lasciato il fidanzato. Insomma è una matassa che cercheremo di sbrogliare questa sera al Grande Fratello Vip“, ha affermato il conduttore.

D’altronde a confermare la simpatia nei riguardi del concorrente sarebbe stata la stessa Ginevra Lamborghini: “Anto per me è una bella persona, con cui ho iniziato un rapporto speciale. Il primo nella casa con cui ho instaurato un rapporto vero e sincero sin dall’inizio. Ed è ovvio che è bello, si vede ed è innegabile, anzi per questa cosa avevo un pregiudizio sul classico belloccio che se la tirava”.

“Invece ho capito subito che aveva molte cose in comune con me. Io e lui siamo diventati amici, anche se metto la parola amici tra virgolette, perché ci siamo vissuti per poco tempo”, ha chiosato ancora la sorella di Elettra.