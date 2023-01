“Guardati, sei magrissima”. GF Vip, Antonino sconvolto da Giaele. Lei gli rivela il suo peso e scatta l’allarme

Giaele preoccupa Antonino al GF Vip 7. La modella è una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella casa il 19 settembre, insieme al resto dei veterani, la concorrente sta destando molta preoccupazione nelle ultime ore. A preoccuparsi è stato anche Antonino Spinalbese, il quale ha parlato chiaramente con la vippona.

Al GF Vip Giaele De Donà è cambiata molto in questi mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, ma nelle ultime settimane qualcuno ha notato un preoccupante dettaglio. La concorrente è dimagrita a vista d’occhio e anche i fan del reality hanno lanciato appelli in rete.

Leggi anche: “Il divorzio”. GF Vip 7, il volto di Giaele si spegne all’improvviso per Antonino





Giaele preoccupa Antonino al GF Vip 7: “Sei troppo magra”

Un paio di mesi fa, la concorrente, sposata da quattro anni con l’imprenditore americano Bradford Beck, ha parlato della sua salute e per questo motivo era stata sottoposta a diversi esami. Preoccupata del repentino calo di peso, la vippona aveva chiesto agli autori di poter effettuare delle visite. Ora Giaele preoccupa Antonino e molti telespettatori del Grande Fratello Vip.

In un paio di occasioni Giaele De Donà ha spiegato di avere dei problemi alla tiroide e per questo motivo, visto la perdita di peso notata nelle ultime settimane, con tutta probabilità, la concorrente dovrà sottoporsi a nuovi esami medici. Ora anche Antonino è preoccupato per Giaele e dopo averla osservata mentre faceva la doccia l’ha presa da parte per parlarle.

Giaele preoccupa Antonino al GF Vip 7. “Sai che c’è? Tu non hai più assimilato secondo me… Perché tu mangi. Però non assimili Tra un po’ di stress, un po’ di ansia, non assimili… – ha detto Spinalbese alla concorrente. “Guardati allo specchio… Lo sai che da quando sei entrata sei un’altra persona? Tu non ti asciughi! Bruci i muscoli, ma è una questione di stress. Devi stare più tranquilla“. Giaele De Donà è alta quasi un metro e 80 e pesa 64 chili, ha detto la concorrente ad Antonino.