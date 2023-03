GF Vip, Edoardo Donnamaria fa una battuta a Oriana che crea il gelo. Ancora lui, sempre lui. Negli ultimi giorni l’opinionista di Forum è sempre al centro della tempesta. Sia dentro la Casa che fuori i suoi comportamenti e le sue parole provocano polemiche e discussioni. Tralasciando per un momento sullo sfondo il suo tormentato rapporto con Antonella Fiordelisi, Edo è stato protagonista del ‘van gate’. In tanti si sono scagliati contro di lui per quello che ha fatto.

Edoardo Donnamaria ha toccato il seno sia a Nicole Murgia che a Oriana Marzoli. Nel primo caso ha spiegato: “Le ho fatto così per sentire la protesi”, poi ha mimato lo stesso gesto con la modella venezuelana che ha reagito malamente: “Minc*ia, oh, no. Non mi fare queste cose” ed è scappata. Ancora una volta quindi gli spettatori si sono scagliati contro di lui: “Vabbè allora è cretino” ha scritto un utente su Twitter. Recentemente Edoardo ha preso di mira Daniele Dal Moro, poi ha fatto una battuta a Oriana che ha creato il gelo.

Edoardo fa una battuta a Oriana che gela tutti

Nella serata di ieri gli Spartani si stavano tranquillamente rilassando in veranda quando Edoardo Donnamaria ha fatto una battuta a Oriana Marzoli. Battuta che non ha fatto ridere nessuno, anzi sul gruppo è calato il gelo. Ancora una volta il vippone avrebbe fatto decisamente meglio a fare silenzio. Ma ormai la deriva trash sembra inevitabile per lui…

“Il mio coinquilino – ha detto Edoardo Donnamaria – sarà innamorato follemente di te, lo so. Sudamericana, piccolina. Il mio coinquilino ti fa passare un’oretta divertente“. Nessuno replica e la stessa Oriana Marzoli resta impietrita. Edo non sembra rendersi conto: “Che ho detto oh?!”. L’unico a parlare è Luca Onestini che fa: “Le sembrano commenti da fare Donnamaria?”. Poi Micol aggiunge: “Comunque non penso che sia il tipo di Oriana”.

il gelo di gruppo per l’ennesima merda che butta fuori dalla bocca quel ratto. schifo. #GFVIP pic.twitter.com/FZ55I4LMWj — Noemi 🐍 (@Santuz15) March 1, 2023

Alla fine anche Oriana cerca di scuotersi un po’: “No, a me piace Daniele purtroppo…”. Poi però dice: “È che a volte mi dimentico che sono qua e non posso dire ogni cosa che mi piacerebbe dire“. Dunque ancora una volta le parole di Edoardo Donnamaria non sono ben recepite dal resto degli inquilini. E pure la sua storia con Antonella sembra al capolinea. Nel frattempo il papà, Vincenzo, ha chiesto su twitter di salvare suo figlio: chissà se il pubblico lo accontenterà.

