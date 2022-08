“Rinviato, è l’unica soluzione”. GF Vip, il via tra poche settimane ma è già ‘scandalo’: i dettagli

GF Vip 7 rinviato per le elezioni? In queste ultime settimane Alfonso Signorini e il suo staff stanno lavorando per completare il cast della prossima edizione del reality. Tra richieste di partecipazione, rifiuti all’ultimo momento e personaggi che varcheranno la porta rossa è tutto un tourbillon di nomi. Recentemente si è parlato ad esempio di Wilma Goich e Patrizia De Blanck come concorrenti. Mentre Rita Dalla Chiesa ha declinato l’invito perché impegnata come candidata alle elezioni politiche.

Proprio la concomitanza della prima parte del Grande Fratello Vip 7 con le elezioni politiche del 25 settembre sta creando un’accesa discussione in queste ore. Già nei giorni scorsi ne parlavamo, mettendo in risalto una situazione mai vissuta prima: “Entrano ma escono subito dalla Casa”. Per poter entrare infatti i concorrenti devono rispettare alcuni giorni di quarantena. Una procedura che andrebbe ripetuta in occasione dell’uscita dei vipponi per poter andare a votare.





Adesso è il noto esperto di tv Davide Maggio a mettere i puntini sulle i e fare un ragionamento che forse anche i piani alti di Mediaset dovrebbero tenere in considerazione. Dal momento che l’entrata è fissata per il 19 settembre come già detto l’uscita dei vipponi per andare a votare comportorebbe il rispetto di alcuni giorni di quarantena. In questo modo salterebbe la diretta. Un bel dilemma.

Davide Maggio propone quindi di rinviare l’inizio del GF Vip 7. “Si potrebbe obiettare che, legittimamente, non tutti potrebbero scegliere di esercitare il proprio diritto di voto ma si creerebbe un vero e proprio corto circuito – fa notare l’esperto di tv – Mentre Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset e leader di Forza Italia, si prodiga contro l’astensionismo, sulle sue reti personaggi famosi, in alcuni casi autorevoli, ignorerebbero il suo invito dando potenzialmente un (cattivo) esempio al pubblico. E il paradosso è che le ragioni dell’astensionismo potrebbero essere legate proprio alla partecipazione alla trasmissione Mediaset”.

Le ipotesi prese in esame, infatti, non convincono. Si è parlato di abolizione della quarantena oppure di far incontrare i vipponi solo virtualmente. Ma i casi appaiono entrambi come strade non percorribili. La possibilità di far entrare 3 o 4 vip stranieri che non voterebbero in Italia viene bollata come “una soluzione eventualmente fattibile per Mediaset Extra ma non sufficiente a tenere in piedi un prime time”. Insomma, cosa succederà? Al momento, a quanto pare, Mediaset non ha ancora preso una decisione e tutto è “work in progress”…

