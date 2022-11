Antonella Fiordelisi fa discutere tanto all’esterno della casa del GF Vip 7. Lei prova a vivere la sua storia con Edoardo Donnamaria anche se la gelosia spesso ci mette lo zampino: qualche giorno fa i due hanno litigato per giocare a scacchi. La spadista si è rifiutata di giocare quando glielo ha chiesto il volto di Forum, ma ha accettato quando la proposta è arrivata da Antonino Spinalbese.

Edoardo Donnamaria si è spazientito vedendo Antonella Fiordelisi pronta a giocare con Antonino Spinalbese, mentre con lui aveva preso tempo. Si è alzato bruscamente dal letto: “Ma stai scherzando? Ma vaffan**lo, te l’ho detto un minuto fa. Ti ho appena detto di fare una partita, mi hai detto di aspettare dieci minuti. Appena arriva Antonino dici: “Sì, giochiamo”. Ma sei stupida”. Insomma la relazione va avanti e si regge su un equilibrio che rischia di spezzarsi. E a insinuare altri dubbi ci ha pensato Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi.

GF Vip, Antonella Fiordelisi smascherata dall’ex fidanzato

Il ragazzo ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui ha ribadito quanto ha sostenuto durante il suo ingresso in casa, cioè il fatto che la spadista sia innamorata di lui e gli occhi non mentirebbero: “Il nostro è stato sempre un rapporto di forte complicità e per questo non è stato un problema sospendere la nostra relazione”, ha detto Benincasa che continua a non credere alla relazione con Edoardo Donnamaria.

“Credo che quella sia una storia dovuta unicamente al contesto in cui si trovano – ha spiegato -. Niente di più. Antonella è una ragazza molto fragile e la relazione con Donnamaria la rende più sicura di sé. Dopotutto, nella Casa, lei non ha una spalla, l’unico a sostenerla è proprio Edoardo, per cui sta confondendo l’amore con la sicurezza”. Quindi Gianluca Benincasa ha parlato dei sentimenti che proverebbe per lui Antonella Fiordelisi.

“Antonella ha mentito sul fatto di non essere più innamorata di me, ma ha detto la verità sul fatto che adesso sta bene con Edoardo, per il motivo che ho detto prima […] Questa è solo una parentesi televisiva. Conosco molto bene Antonella e so quello che sto dicendo”. Infine ha raccontato cosa farà subito dopo la partecipazione della spadista al GF Vip: “Il cuore mi dice di riconquistarla, mentre il cervello mi dice di non accettare quello che ha fatto. Adesso sto anche dubitando del nostro amore. Certe cose ti segnano e ci resti malissimo. L’ho sempre sostenuta ma non sono stato ripagato con la stessa moneta”.