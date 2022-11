Al GF Vip 7 nuovo concorrente in arrivo. Alfonso Signorini avrebbe preso una decisione bomba e se si dovesse realmente concretizzare, saremmo in presenza di un momento sensazionale. Senz’altro le dinamiche nella casa più spiata d’Italia diventerebbero ancora più numerose e gli scontri sarebbero inevitabili. A c’entrare con questa papabile new entry nel reality show è Antonella Fiordelisi, infatti un suo ex fidanzato potrebbe varcare la porta rossa e scombussolare del tutto la sua esperienza nel programma.

In attesa di vedere chi al GF Vip 7 sarà probabilmente il nuovo concorrente, nel post-puntata del 10 novembre c’è stato un momento romantico. Lui si avvicina per darle un bacio sulla bocca: “Così si dà la buonanotte” – le dice – “Ora vado a dormire”. Luciano Punzo che era al loro fianco ha commentato: “Adesso questa vuole sco*are”. Le sorprese non sono finite qui: Oriana Marzoli ha lasciato dopo un po’ Antonino Spinalbese per andare a dormire nello stesso letto con Antonella Fiordelisi, con la quale ha sempre litigato.

GF Vip 7, nuovo concorrente? Si parla dell’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi

La grossa novità dovrebbe materializzarsi nelle prossime settimane. Al GF Vip 7 un nuovo concorrente sarebbe in procinto di partecipare alla trasmissione di Alfonso Signorini, ma Antonella Fiordelisi non ne sarà affatto felice essendo un suo ex partner. Tra l’altro, ad avanzare questa ipotesi clamorosa è stata l’opinionista Sonia Bruganelli nel corso della sua intervista a Casa Chi di Sophie Codegoni. Si tratterebbe di una rivoluzione pazzesca, con la gieffina ed Edoardo Donnamaria che potrebbero davvero innervosirsi non poco.

Ad entrare nel GF Vip 7 potrebbe essere Gianluca Benincasa, che recentemente ha avuto un acceso confronto con Antonella Fiordelisi proprio nella casa più spiata d’Italia. E il sito Blasting News ha rievocato le parole dette dall’ex fidanzato della vippona: “Io sono innamoratissimo e sono certo che anche lei lo è. Non lo dice perché è plagiata dal padre, ma solo noi sappiamo cosa ci siamo dati”. E ora il mondo del web è in subbuglio per questa possibilità, che cambierebbe ogni tipo di scenario nella trasmissione Mediaset.

Questo quanto scritto dagli utenti: “Tutto torna, Delia Duran 2.0. Nuovo teatrino in vista”, “Si ipotizza un probabile ingresso come nuovo concorrente dell’ex di Antonella, Gianluca”. Già è entrata l’ex fidanzata di Edoardo, Micol Incorvaia, e ora toccherebbe a Benincasa fare il medesimo percorso.