GF Vip 7, indiscrezioni pesanti su Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice in questi giorni è al centro di polemiche dentro quanto fuori la casa. Tra le mura del bunker di Cinecittà continua a tenere banco il suo rapporto a tre con Edoardo e Micol, con i commenti dei fan sui social che si sprecano. “Odiosa Antonella e credo che Sonia abbia centrato…. Antonella e Gianluca sono d’accordo e Edoardo è un burattino nelle mani di Antonella”, scrive un’utente. “Ma l’arroganza di questa ragazza è qualcosa di disarmante, critica agli altri esattamente gli atteggiamenti che ha lei stessa. Poi subito a prendersela con Edoardo. Io boh”.



Fuori, invece, ancora risuona la parole di Gianluca Benincasa sul padre di lei Stefano. Nella Casa del Grande Fratello Vip il ragazzo ha tirato in ballo l’ex suocero, accusandolo di manipolazione. Le accuse sono però partite qualche giorno fa quando, in un’intervista a Fanpage, Gianluca ha dichiarato: “Anche il padre di Antonella ha sminuito la nostra storia”.

Leggi anche: “Il suo fidanzato…”. GF Vip, Antonella choc su Giulia Salemi. Massacro contro di lei





GF Vip 7, indiscrezioni pesanti su Antonella Fiordelisi



“Lei stessa lo ha fatto nella Casa, parlando di me come il suo migliore amico. Credo avesse paura di compromettere il suo percorso. È vero, tra noi per anni c’è stata un’amicizia, ma poi ci siamo amati davvero. E non abbiamo mai realmente messo un punto alla nostra storia. Dopo quel confronto Antonella è totalmente cambiata… – ha fatto notare Gianluca al Grande Fratello Vip – Ha fatto il confronto con la sua famiglia in cui lei ha capito che dentro qualcuno sta facendo del male nei suoi confronti…”.



Di fronte a queste dichiarazioni, il padre di Antonella è intervenuto su Instagram con poche ma dure parole: “È pazzo”. Eppure secondo alcuni sarebbe tutta una recita ben orchestrata. A mettere in dubbio la sincerità di Antonella nei confronti di Edoardo, sono stati in molti nelle ultime ore. Commenti che, ancora una volta, hanno colpiti duro la gieffina ed arrivati a chiederne l’esclusione dal gioco per le troppe verità omesse e la poca genuinità.

Senior african american woman measuring glucose at home



Stavolta a mettere sotto la lente di ingrandimento Antonella è l’ex Francesco Chiofalo che intervistato da Fanpage si è lasciato andare a dichiarazioni bomba. Nello specifico Francesco si è detto convinto che tra Gianluca e Antonella non sarebbe finita. Anzi, i due non avrebbero mai interrotto la loro relazione come raccontano.

“Cosa gli ho fatto”. GF Vip 7, Antonella Fiordalisi crolla: la confessione sull’ex fidanzato