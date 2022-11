“Perché ero in studio”. Antonella Fiordelisi, la verità dell’ex fidanzato Gianluca al GF Vip 7

Ha fatto chiacchierare la presenza dell’ex di Antonella al GF Vip 7. Ospite in studio nella puntata in diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, , l’ex fidanzato Gianluca Benincasa è venuto alla ribalta in seguito ad alcune sue interviste.

“Voglio precisare che io e lei ci siamo lasciati a fine luglio. Ma ci siamo lasciati che eravamo innamorati. Ci siamo lasciati perché io so che all’interno del Grande Fratello sei in una bolla e in quella bolla ti dimentichi di tutto“, ha raccontato il ragazzo, poi presente in studio durante la diretta del GF Vip 7. Dopo l’ospitata al GF Vip 7 in molti hanno pensato a una trovata per creare dinamiche.

L’ex di Antonella al GF Vip: “Perché ero in studio”

Nella casa Antonella Fiordelisi si è avvicinata a Edoardo Donnamaria e l’ingresso dell’ex fidanzato durante la scorsa puntata ha fatto chiacchierare il pubblico. Perché l’ex fidanzato di Antonella è stato invitato al GF Vip 7? A svelare il motivo è stato proprio Gianluca Benincasa.

Al quotidiano online Fanpage, l’ex di Antonella Fiordelisi ha spiegato il motivo della sua presenza al GF Vip 7: “Ho sostenuto Antonella sin dall’inizio, è normale che andassi in studio. Avevamo un rapporto speciale e questo il GF Vip lo sapeva. Sono stato io a farmi avanti chiedendo di poter essere presente alle prime puntate, per starle vicino nel suo percorso”.

EDO TAVASSI E I DUBBI SU ANTONELLA FIORDELISI

Il Vippone espone il suo punto di vista sui #Donnalisi, rivelando il suo scetticismo sui reali sentimenti di Antonella Fiordelisi per il suo ex fidanzato.#EdoardoTavassi #GFvip pic.twitter.com/5hf3aUocPB — 🌟Angelo 💫 (@Ang_Gulino) November 11, 2022

“Non mi sarei mai aspettato che mi dicesse ‘Sono innamorata di te’. – le parole dell’ex di Antonella al GF Vip – Avrebbe dato un messaggio incoerente rispetto al suo percorso. Alle sue parole io non ho dato peso, mi è bastato guardarla negli occhi per capire quello che prova davvero. Spero solo di non averla allontanata, non voglio correre il rischio di perderla ancora più in fretta”.