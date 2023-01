“Non potete perdonarla”. Il pubblico del GF Vip ha sentito, per Oriana si mette male: il video incriminato

GF Vip, Oriana Marzoli accusata di bestemmia. L’attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini non si è certo contraddistinta per i modi sopraffini dei concorrenti. Anche in queste settimane ci sono stati episodi di violenza verbale, parolacce e pure delle bestemmie. Pochissimo tempo dopo aver varcato la porta rossa Riccardo Fogli è stato squalificato per aver bestemmiato. Ma anche recentemente ci sono stati diversi episodi sotto osservazione.

Dana Saber è stata presa di mira dal pubblico per una frase choc in arabo: “In nome di Allah, Dio clemente misericordioso, questa mi farà il malocchio, ha gli occhi spaventosi va a finire che mi darà il malocchio, e ha una fronte come un’autostrada. È gelosa… è gelosa” ha detto riferendosi a Sofia De Donà. Poi anche Nicole Murgia è stata accusata di aver bestemmiato, ma in realtà la frase era diversa. Oggi, invece, diversi telespettatori puntano il dito contro Oriana Marzoli.

L’accusa a Oriana Marzoli, il momento incriminato

Oriana Marzoli è sicuramente uno dei personaggi più divisivi della Casa: o la si ama o la si odia. I suoi confronti con gli altri inquilini sono spesso ‘coloriti’ e insomma la modella venezuelana ha ampiamente dimostrato di aver un caratterino poco incline a subire. Un paio di giorni fa c’è stato lo scontro con Wilma Goich per il vino. Entrambe si sono sfogate con gli altri concorrenti. E proprio mentre Oriana parla del fatto con Luca Onestini, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sembra scapparle l’espressione proibita.

Oriana Marzoli è davvero stanca del modo di fare di Wilma Goich e così cerca comprensione nei coinquilini: “Mi innservosisce” dice a Luca, Micol e gli altri. In risposta Luca Onestini le suggerisce di lasciar perdere, prendere il bicchiere e andare via. E pure per Micol Incorvaia l’indifferenza sarebbe l’arma migliore, anche se comprende le ragioni di Oriana. Proprio durante questi discorsi la modella borbotta qualcosa…

Bestemmiato o no a me Oriana non piace. #gfvip pic.twitter.com/4NtYVbVCdC — Lalla (@Lalla84455247) January 19, 2023

A qualcuno l’espressione di Oriana Marzoli sembra una bestemmia “porco ***”, ma è davvero difficile dirlo con certezza. La gieffina, infatti, parla a bassissima voce e dunque, come dire, non ci sono gli estremi per il cartellino rosso. Non è la prima volta che la modella finisce al centro delle polemiche. Già in una chiacchierata con Daniele Dal Moro aveva attaccato pesantemente Davide Donadei e in molti avevano sostenuto che avesse esagerato e che dovesse subire dei provvedimenti.

