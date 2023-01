GF Vip 7, nuovo faccia a faccia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: stavolta l’ex Uomini e Donne mette in chiaro i punti. Per Oriana non sono stati giorni semplici, al centro di un botta e risposta con Davide Donadei con il quale non corre affatto buon sangue. Poche ore fa, durante un discorso con gli altri ha affermato che alcuni atteggiamenti della spagnola fuori dal GF Vip fanno prendere ‘degli schiaffoni, degli schiaffoni educativi‘.



Insomma, si parla di botte e lo si fa parlando ancora una volta di alcol. La Marzoli a riguardo infatti ha detto che non beve Spritz perché la fa vomitare. A quel punto Donadei ha risposto alla venezuelana: “Oriana non fare ste facce, Ori non farle! Ah se bevi lo spritz ti viene da vomitare? Magari vomiti, ma come dico io!”. E neppure con Antonella Fiordelisi sono rose e fiori. Ieri sera, 19 gennaio, anche con l’ex schermitrice c’è stato un confronto.

GF Vip 7, faccia a faccia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli



“Sei cafona, migliorati, devi migliorare, puoi farlo. Hai 30 anni. Che figure stai facendo, passi da un ca.. all’altro. Menomale che non sono tutte come lei le donne”, le parole della Fiordelisi pronunciate davanti a tutti. “Non ti vergogni un pochino? Datti una regolata, non so quanto puoi piacere agli uomini, si fermeranno solo all’estetica, poi scapperanno, come ha già fatto qualcuno” ha continuato. È stata poi la volta di Daniele Dal Moro.



Daniele che ha ricominciato ad evidenziare le motivazioni che conducono lui ed Oriana a litigare. “A me dà fastidio specificare chi mi piace, a te piacciono tutti”, ha dichiarato il veneto. Non è mancata la replica della showgirl che ha chiesto: “Ti piaccio io?”. “Fatti i fatti tuoi”, ha risposto il veronese rimanendo fermo sulle sue posizioni, un invito a chiudere la questione quanto prima. Immediate le reazioni del pubblico.



Scrive un’utente. “Una ninfomane che Bella che è ma fosse solo quello sputa veleno dice cose gravissime verso ho non sopporta ride come na pazza qst è mentalmente disturbata e chi dice il contrario e perché è più scemo di lei mai vista una così senza cervello non ha un neurone questa qui”. E ancora: “Ah per quelli che volevano ls squalifica di Davide per aver usato termini poco carini verso sta mezza donna Oriana parlando con il suo zerbino Daniele le ha praticamente dato dello sfigato e altri epiteti ma lei sa può dire tutto a tutto è permesso una così”.