GF Vip, Oriana Marzoli insulta tutti in spagnolo. Oriana, ancora Oriana, sempre Oriana. La modella venezuelana ha il fuoco dentro e ogni volta che apre bocca partono le fiammate. Ne sa qualcosa Daniele Dal Moro che dopo l’ennesimo tentennamento nella loro complicata relazione è stato pesantemente attaccato: “Si lamenta delle telecamere che ci inquadrano quando stiamo insieme, ma sei al Grande Fratello co***ne non a casa tua!” ha attaccato la sudamericana.

Per non parlare della recente frase choc pronunciata durante la terza puntata del GF Vip Radio. Oriana se l’è presa stavolta con Antonella Fiordelisi e Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro: “Vorrei ammazzarle“. Tutti hanno sentito e da più parti hanno chiesto la squalifica della modella. Staremo a vedere se verranno presi provvedimenti. Intanto, però, dentro la Casa ancora una volta Oriana si è resa protagonista di un’uscita a dir poco pesante nei confronti degli altri inquilini.

Oriana sempre più nervosa nella Casa: parla in spagnolo e insulta tutti

Già in passato il GF Vip aveva ricordato a Oriana Marzoli e agli altri di parlare in italiano. La modella evidentemente non ci sente e mentre in tanti attendono provvedimenti anche su questo aspetto, lei continua a parlare in spagnolo. Stavolta, andando in giro per Casa, prima ha imitato le risate degli altri vipponi prendendoli in giro. Poi è andata a sfogarsi, sempre in spagnolo, con Luca Onestini. Al modello ha confessato che sta diventando pazza, così Nicole e Sofia si sono avvicinate per capire qualcosa di più.

Subito dopo Oriana Marzoli si è seduta sul divano con Micol Incorvaia e anche con questa si è confidata: non ce la fa davvero più. Ma alla richiesta di spiegazione da parte di quest’ultima la modella non ha dato risposte. Nel frattempo ha continuato a prendere in giro i coinquilini che in quel momento stavano ridendo. Poi è letteralmente esplosa inanellando una serie di insulti tutti rigorosamente in spagnolo.

dica quel che dica .. parla in spagnolo e le e' stato piu' volte detto di non farlo .. e io a sto punto la manderei ad un televoto flash contro uno dei suoi amici di merende .. cosi' magari imparano a comportarsi — Nicola (@nicolalubian75) February 9, 2023

La cosa più assurda è che c'è gente che la prende a esempio… d femminismo e d vita 😅 — Akrobata2022 (@Akrobata2022) February 8, 2023

Oriana Marzoli ha sfogato tutta la sua tensione insultando in spagnolo gli altri vipponi: “Sti fottuti sfigati, giuro, gli sputo addosso“. Mentre gli altri le chiedevano che cosa fosse successo la modella non ha risposto e ha continuato con questo atteggiamento di sfida. Un comportamento davvero bizzarro, se non conoscessimo il carattere della modella. E per voi, è tutto regolare?

