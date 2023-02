GF Vip, l’appello dei fan di Nikita Pelizon. Da alcuni giorni l’influencer è al centro delle discussioni nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini. A fare una rivelazione che ha scioccato tanti telespettatori è stato l’ex fidanzato Matteo Diamante. I due si sono ritrovati da poco e ora stanno cercando di migliorare il loro rapporto. Proprio lui ha rivelato che Nikita soffre di una patologia: si tratta di una malattia neurodegenerativa che colpisce la memoria.

Questo ha generato delle polemiche: “Molti di noi non stanno seguendo e seguono qui solo per Nikita. Adesso che è venuto fuori che ha una malattia neurodegenerativa legata alla memoria e hanno giocato, mettendola in difficoltà con i ricordi stessi degli avvenimenti, questo fa ancora più schifo”. Successivamente alcuni vipponi hanno preso in giro Nikita che voleva solo fare un gioco con loro: tutti si sono rifiutati e l’hanno derisa. Una situazione per volti “da vomito”.

L’appello dei fan di Nikita a Sonia Bruganelli

Ma queste non sono le uniche preoccupazioni per l’influencer e i suoi fan. Per l’ennesima volta, infatti, Nikita Pelizon è finita in nomination. Il pubblico, nella puntata di oggi giovedì 16 febbraio, dovrà decidere chi salvare tra lei, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Purtroppo Nikita è andata in nomination moltissime volte, praticamente da diverse settimane rischia sempre di essere eliminata dal televoto. Una situazione insostenibile per i suoi fan.

Così proprio i fan di Nikita Pelizon hanno fatto un appello sul profilo Instagram dell’influencer. In una serie di story i fan affrontano la questione del televoto sostenendo che i vari gruppi non devono dividere i loro voti: Nikita deve essere l’unica favorita. Poi scrivono: “Io non capisco perché la votano sempre visto che poi non dà fastidio a nessuno”. Infine lanciano un appello a Sonia Bruganelli.

“Sonia ti prego aiutaci tu” scrivono i fan di Nikita Pelizon. “Nikita è al televoto da oltre due mesi continui, per una settimana la rendete immune? Vi prego, siamo stanchi. x fav aiutala 🙏🙏🙏😣”. Poi aggiungono: “Sonia unica speranza. Che secondo me anche le opinioniste la possono mettere come preferita”. Insomma i fan di Nikita non ne possono più di tutte queste nomination e chiedono l’aiuto di Sonia Bruganelli o Orietta Berti. Qualcuno li ascolterà?

