Non ce la fa più Edoardo Donnamaria a nascondere il suo odio per Antonino Spinalbese al GF Vip 7. Il motivo è chiaro ed è la gelosia, molto probabilmente. In effetti Antonella Fiordelisi, che tra alti e bassi, molla e riprendi, sembra molto attratta dall’ex di Belen Rodriguez. E probabilmente anche Antonino stesso, in una situazione diversa, probabilmente avrebbe già combinato qualcosa con lei. La situazione diversa ha un nome e un cognome: Edoardo Donnamaria, che a vedere tutto ciò però, lo fa impazzire.

Da una parte è attratto come non mai dalla bellezza disarmante dell’ex schermitrice campana, dall’altra non sopporta il suo modo di porsi. In effetti, se da una parte ci sono i sostenitori incalliti della Fiordelisi e dall’altra quelli che la odiano, c’è anche una parte di pubblico che senza preferenze riconosce oggettivamente che l’atteggiamento della giovane è davvero molto malizioso nei confronti di Spinalbese. Ma le cose stanno davvero così? Chiaramente solo la diretta interessata lo può sapere e dal canto suo Antonino è soltanto un caro amico e un confidente nulla di più.

Leggi anche: “Crolla appena lo scopre”. GF Vip 7, per Antonella Fiordelisi un’altra brutta notizia





GF Vip, Donnamaria: la rivelazione privatissima su Antonino

Ora però, Edoardo, mosso dalla gelosia più nera, ha deciso di andarci giù ancora più pesante con Antonino. Parlando con Antonella ha detto: “Tu hai determinati atteggiamenti e certe cose che fai a un certo punto a me non stanno più bene. Senti ma che ti devo dire? Io non dico che tu non devi ballare o scatenarti. Però quando ti metti così, ti pieghi, sul tavolo con la gonna che sale… hai tutto di fuori. E così dico ‘a me sta roba non piace’”.

E ancora: “Ti avevo detto più volte di non far vedere tutto mentre ballavi. Facevi anche delle cose strane sul tavolo e tutti ti guardavano. Mi infastidisce e devo dirtelo. Come quando ti sei cambiata davanti a lui. Certe cose te le faccio notare ma non cambia nulla. Perché è come se tu non capissi il mio disagio. Tu pensi ‘ma questo qui che cavolo vuole?’. Ti stai cambiando in camera accanto ad uno che si piglia le pasticche per farsi sgonfiare le p…e perché ha le p…e gonfissime”.

Ho rischiato di affogarmi quando ho sentito pasticche, palle e testosterone nella stessa frase mentre facevo merenda in pausa studio. #GFvip



pic.twitter.com/vB0aD8Dy2u — Tiresia (@ilCassandro) February 15, 2023

io: finalmente un discorso maturo

edoardo : antonino se deve pijà le pastiglie perché c’ha du palle gonfie così per il testosterone #donnalisi pic.twitter.com/hfXRE2yObh — turno notturno 🍿 (@camalowcamalow) February 15, 2023

Poi concede: “Parlo di Antonino e lo sai! Sì prende una roba per il testosterone non so nemmeno bene cos’abbia. Io non voglio mica limitarti nel fare le cose o essere te stessa. Però tu sai che almeno con quello certi atteggiamenti potresti evitarli. Sì perché sai bene tutto quello che c’è stato con Antonino e in più io e lui nemmeno ci sopportiamo. Ti ho chiesto mille volte di fare più attenzione e di non fare certe cose. Però vedo che tu non capisci ed è come se non comprendessi il mio stato d’animo”. Cosa prende Antonino?

Leggi anche: “Non doveva farmi questo”. GF Vip 7, le lacrime di Antonella dopo la decisione di Donnamaria