Antonella Fiordelisi, la delusione è grande. Anche nella casa del GF Vip 7 si festeggia il giorno dell’amore. Non tutte le storie nella casa più spiata d’Italia procedono nel miglior modo. Bene per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, ma non altrettanto per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La gieffina ha manifestato tutto il suo rammarico.

La delusione di Antonella Fiordelisi a San Valentino. Dediche di amore da un lato, ma anche dispiaceri dall’altro. I fan degli Incorvassi si possono ritenere più che soddisfatti nel vedere che tra i due gieffini la relazione continua a procedere nel migliore dei modi, Ma nella dinamica di coppia tra Fiordelisi e Donnamaria gli ostacoli sembrano essere all’ordine del giorno.

La delusione di Antonella Fiordelisi a San Valentino: il duro sfogo in lacrime della gieffina

Nel giorno di San Valentino, tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono sopraggiunti momenti di tensione. Infatti il gieffino, alla luce di quanto avvenuto di recente con l’influencer, ha pensato di chiudersi nel van quando dal canto suo la gieffina si sarebbe aspettata ben altro. Parlando con Martina Nasoni si è lasciata andare allo sfogo: “Mi sono fatta un film con Edoardo. Oggi mi aspettavo una sorpresa, qualcosa, e invece abbiamo litigato”.

E ancora: “Purtroppo lui non è la persona giusta. Anche se siamo innamorati non possiamo stare insieme, ci facciamo del male“. Lacrime e sconforto in Antonella Fiordelisi che ha trovato una spalla su cui piangere anche in Davide Donadei, Sarah Altobello e Matteo Diamante. Nonostante i vari tentativi per tirarle su il morale, la gieffina non ha saputo trattenere le lacrime. Le parole di Martina: “Io la capisco, mi ci ritrovo sempre in queste situazioni“.

E nel bel mezzo dello sfogo, Antonella Fiordelisi non poteva che giungere a una decisione che non si comprende bene se sia o meno quella definitiva: “Non funziona così l’amore”. Tra lei ed Edoardo è davvero arrivato il momento di porre fine alla storia d’amore o qualcosa può essere ancora salvato? I fan non possono che attendere che tra i due avvenga un confronto in grado di mettere pace, soprattutto nel loro cuore.