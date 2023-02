Momento di altissima tensione al GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. In particolare, c’è stata un’accusa diretta da parte del volto di Forum nei confronti della compagna di avventura, diventata sua fidanzata tra alti e bassi. Ma ora c’è stato un nuovo litigio tra i due vipponi e sono state usate anche parole decisamente forti. Nel corso di un fuori onda della puntata in diretta del 13 febbraio, lui si è lasciato sfuggire una confidenza inaspettata e molto negativa sul conto della ragazza.

Ma al GF Vip 7 non c’è stata solo la nuova lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Anche Giaele De Donà sta vivendo una fase complicatissima, in seguito alla lettera del marito che l’ha fatta stare male. Inoltre, verso la fine dell’appuntamento televisivo, durante la sigla è apparso un documento che riportava anche la scritta top secret, quindi non doveva essere pubblicato. Ma non si è comunque capito il contenuto dello stesso e il mistero regna sovrano. E non sono state fornite spiegazioni.

GF Vip 7, nuova lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha ascoltato con attenzione le dichiarazioni di Edoardo Donnamaria, che ha tirato in ballo anche un altro vippone: “Lo stesso giorno che mi ero inca*** con lei perché si stava cambiando in camera senza reggiseno con lui la vedo che fa anche la torta. Dopo vedo anche il confessionale con lui, che le dà il cucchiaio e se lo lecca. Mi può dare fastidio questa cosa?“. L’ex di Chiofalo ha subito risposto: “Ma era uno scherzo“. Eppure il coinquilino non ha proprio voglia di sentire altre ragioni.

Donnamaria ha continuato: “Mi può dare fastidio se allunga il cucchiaio sporco di panna e lei glielo lecca? E ci sono le telecamere, senza non so cosa può fare questa. Che ti devo dire? Non mi fido, voglio vedere se vedi la donna tua che lecca i cucchiai sporchi di panna con uno“, ha proseguito parlando con Andrea Maestrelli. Il riferimento di Edoardo è a questo siparietto tra Antonella e Antonino Spinalbese. Ma lei ha perso la pazienza: “Rispettami perché lo faccio con te e quello è il massimo che puoi vedere in un confessionale simpatico”.

Edoardo ha replicato: “Sì, vai a leccare i cucchiai”. E Antonella: “Mi danno tutti ragione perché sei pazzo, ti devi ridimensionare. Vuoi fare il confessionale con Oriana? Fallo e poi mi vedi col binocolo, pure a San Valentino mi devi far incavolare. Voglio essere felice e non mi faccio condizionare dalle tue cretinate”. Lui ha chiosato: “Ci sono tante cose che non sopporterò mai di te, sai quante ragazze che conosco rispettano i miei canoni? Cento miliardi“. E la Fiordelisi: “E mettiti con loro”.