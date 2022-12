GF Vip 7, Edoardo Tavassi e la previsione su Antonella Fiordelisi. Da un po’ tempo i riflettori della Casa sono tutti per lei, la spadaccina di Salerno. La modella che ha fatto invaghire Edoardo Donnamaria al punto da provocargli spesso crisi d’umore senza per questo spingerlo a lasciarla è spesso al centro delle discussioni. Ultimamente una sua chiacchierata con Edoardo è stata definita dai più allucinante: “Mi piace sapere che sei stato male per me, perché sono stata male anche io” ha detto lei.

Ma non è soltanto il rapporto con il volto noto di Forum a far parlare. Anche con gli altri inquilini le cose non è che vadano a gonfie vele. L’antipatia con Micol Incorvaia, ad esempio, è risaputa. In mezzo ci è finito anche Edoardo Tavassi, che sarebbe stato invitato da Micol a non parlare con Antonella. Lo stesso ex naufrago è stato pizzicato in un fuorionda mentre mormorava: “Ma dai su, basta con questo vittimismo finto che non ci crede nessuno. Io voglio sapere se esiste uno stupido in Italia che crede a sta pagliacciata”.

La teoria di Sofia su Antonella e il pensiero di Edoardo Tavassi

Secondo i sondaggi Antonella Fiordelisi resta la preferita del pubblico. Per Reality House l’infuencer è prima in classifica con il 23% dei voti, seguita subito dopo dal fidanzato Edoardo Donnamaria (22%) e da Nikita Pelizon (11%). E pure secondo i coinquilini la vippona è particolarmente forte. Ecco ad esempio cosa ha detto Sofia Giaele De Donà parlando con Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi: “Antonella è una che, per quanto non piaccia, le passerà sempre tutte le nomination”.

Ma Edoardo Tavassi non è dello stesso avviso e infatti subito invita gli altri a ragionare diversamente: “Tesoro ti posso dire una cosa? Voi pensate che Antonella sia così forte al televoto perché vi fate condizionare dagli aerei. Non è così, non è come pensate. Se davvero fosse così forte che motivo avrebbero di renderla sempre immune? Non è come pensate”.

Addirittura c’è chi sostiene che Antonella sarebbe la nuova “Soleil” almeno per quanto riguarda i salvataggi effettuati ad esempio da Sonia Bruganelli. C’è, però, chi fa notare che Soleil oltre ad avere i favori dell’opinionista era anche molto amata dal pubblico. Un sentimento, questo, di cui non godrebbe Antonella al netto di quello che dicono i sondaggi. Staremo a vedere cosa succederà stasera, nella consueta diretta del lunedì…

