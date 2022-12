GF Vip, fuori onda di Edoardo Tavassi. A tenere banco nella Casa è ancora il rapporto, che qualcuno definisce ‘tossico’ tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I due sono stati protagonisti di numerosi litigi ultimamente. In particolare il volto noto di Forum appare in grande difficoltà. Recentemente il gieffino si è appartato ed è scoppiato a piangere chiedendo al pubblico di aiutarlo a decidere cosa deve fare.

In un’altra occasione Antonella lo ha raggiunto e, dopo avergli offerto del vino, ha iniziato ridergli in faccia mentre Edoardo stava palesemente soffrendo. I due hanno nuovamente discusso: “Perché sei così sorridente, perché mi vedi stare male? Stai fuori di testa, ti devi far controllare, ti devo portare dal mio psicologo. Ah, non sei mai andata dallo psicologo? Eh si vede! Una così non l’ho mai conosciuta in vita mia” le parole di Edoardo. E lei per tutta risposta: “Mi piace sapere che sei stato male per me, perché sono stata male anche io”.

Edoardo Tavassi contro Antonella Fiordelisi: cosa ha detto

Edoardo e Antonella hanno discusso per via di Micol Incorvaia. Successivamente i due sembrano essersi chiariti. Ma adesso sta girando sul web un video in cui l’ex naufrago si lascia andare ad uno sfogo tirando in ballo proprio la schermitrice. Edoardo ha stigmatizzato il comportamento di Antonella che aveva lamentato di essere ‘bullizzata’ da Micol dopo che questa aveva invitato Edoardo a non parlare con lei.

Edoardo Tavassi, allontanandosi dal gruppetto, ha detto: “Ma dai su, basta con questo vittimismo finto che non ci crede nessuno. Io voglio sapere se esiste uno stupido in Italia che crede a sta pagliacciata”. In tanti hanno commentato dando ragione a Edoardo, anche se c’è qualcuno che crede ancora nella storia tra Antonella e Edoardo Donnamaria.

Edoardo su Antonella: “BASTA STO FINTO VITTIMISMO FINTO CHE NON CI CREDE NESSUNO, IO VOGLIO SAPÈ SE ESISTE UNO STUPIDO IN ITALIA CHE CREDE A STA PAGLIACCIATA”



MIO DIO DOARDO PIENISSIMO DI ANTONELLA AMO MOLTO VEDERLO 🔥#gfvip #incorvassipic.twitter.com/z587nJZlJh — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 17, 2022

C’è inoltre chi sottolinea come Antonella Fiordelisi sia stata effettivamente insultata: “Vittimismo sarebbe rispondere a chi la chiama limitata mentale , deficiente e stronza di merda? In tanti, però, criticano Antonella duramente: “Si, perché tutto è tranne che vittima,offende le persone,solo che a differenza loro non dice parolacce,ma il senso è quello,e sono mesi che parla SENZA MICROFONO sotto le coperte con Edoardo,tanto che rompe le palle a Micol,e le clip NON VENGONO FATTE VEDERE”.

