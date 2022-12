GF Vip, Antonella ed Edoardo fanno discutere. La storia tra la spadaccina e il volto noto di Forum è da sempre contraddistinto da alti e bassi. Grandi effusioni, passione e amore sono andati a braccetto con discussioni, litigate e rotture. In più di un’occasione Edoardo Donnamaria ha maltrattato Antonella Fiordelisi che dal canto suo ha provocato il suo compagno coi suoi atteggiamenti non sempre lineari. Come ad esempio il modo in cui è comportata con Antonino Spinalbese.

Dopo l’ennesima lite Edoardo Donnaria è crollato: “Se deve essere così, a me così non va. Ogni volta faccio lo sforzo di andare da lei e chiarire. Ma tanto poi torniamo sempre sugli stessi punti, a me questa cosa non fa stare bene. Questi suoi comportamenti non vanno bene per me”. Alla fine, dopo giornate di grande nervosismo e scontri, i due si sono lasciati. Ma subito dopo la diretta di sabato sera tra Edoardo e Antonella è andato in scena un dialogo che ha provocato la reazione indignata del pubblico.

Edoardo e Antonella si riavvicinano dopo giorni di scontri

Dopo giornate di scontri ed essersi praticamente lasciati Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono stati protagonisti di una scena che secondo molti ha dell’incredibile. Dopo la diretta Edoardo si è allontanato da tutti per stare solo coi suoi pensieri. Antonella gli si è avvicinata e lo ha invitato a bere del vino “Per dimenticare”. Inizialmente il gieffino ha rifiutato, salvo poi cambiare idea e buttar giù una coppa intera.

Ovviamente Antonella Fiordelisi ha sghignazzato tutta soddisfatta, senza però considerare lo stato d’animo di Edoardo Donnamaria in evidente difficoltà. Poi Antonella gli ha detto: “Ovviamente io non tornerò a essere quella di prima. Tu con me hai fatto l’orgoglioso, con me non ti sei comportato bene ed hai fatto lo stupido con quella persona [Oriana, ndr]. Io non ho mai abbracciato Antonino. L’ho fatto solo durante l’imitazione. Io voglio stare sola ora perché sono delusa e ferita, mi hai ferito. E sono orgogliosa. Io e Antonino siamo amici, tu e Oriana no. Io non tornerò mai con te perché mi sento mancare di rispetto”.

#Antonella è propio cattiva e bugiarda!Ha appena ribadito il caso “maglione”regalato e poi tolto ad Oriana! Quando Sa benissimo che ieri Onestini ha confermato storia di Edoardo! E lei ha detto: Ah non lo sapevo questo lo apprezzo tanto da #Edoardo! #gfvip7 @GrandeFratello pic.twitter.com/2XxUkf0sp9 — DeaNera 🇺🇦 Telecamere veritas! (@Loredana_Dana75) December 14, 2022

Ma il bello deve ancora venire: “Secondo te perché mi sto isolando? Non sto bene. Mi puoi dire qual è il sentimento che provi per me? – ha chiesto Edoardo – Perché sei così sorridente, perché mi vedi stare male? Stai fuori di testa, ti devi far controllare, ti devo portare dal mio psicologo. Ah, non sei mai andata dallo psicologo? Eh si vede! Una così non l’ho mai conosciuta in vita mia”. Poi Edoardo si è messo a piangere e per tutta risposta Antonella si è messa ridere: “Perché sei felice se mi vedi stare male?”.

Infine la conclusione di Antonella: “Mi piace sapere che sei stato male per me, perché sono stata male anche io. Se sono sadica? Sì, ma sono anche masochista”. “Perché masochista? Ti è piaciuto stare male così in questi giorni?” ha risposto stupito Edoardo. E lei: “Lo faccio perché così stai male anche te“.

