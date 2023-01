Edoardo Donnamaria, l’amica parla di Antonella Fiordelisi. La loro ‘ship’ all’interno della Casa del Grande Fratello Vip edizione numero sette è sicuramente la più chiacchierata di tutte. Edoardo e Antonella sono i protagonisti di una storia parecchio travagliata, tra slanci amorosi e rancori esplosi lo ‘spettacolo’ è garantito. Recentemente, dopo l’ennesimo strappo nel rapporto, sul volto noto di Forum ha detto la sua una cara amica.

“Non conosco Antonella – ha dichiarato a Turchesando Camilla Ghini, figlia di Massimo Ghini e amica di Edoardo Donnamaria – a mio avviso ha un carattere molto complicato e difficile, non mi è piaciuto quando ha cercato di ingelosirlo. Io a queste tattiche credo poco. È innamorato, io non l’ho mai visto così”. Adesso sulla relazione tra Antonealla ed Edoardo interviene anche un’altra persona molto vicina a lui, si tratta di un’altra amica…

Leggi anche: “Cosa sta per fare”. Edoardo Donnamaria, la voce fuori dal GF Vip: lo annuncerà davanti a tutti





L’amica di Edoardo Donnamaria: “Non lo vedo felice adesso”

Dopo i difficili momenti passati nella storia con Antonella Fiordelisi sulla situazione di Edoardo Donnamaria ha detto la sua l’amica Carolina Russi Pettinelli, figlia dell’ex Amici Anna Pettinelli. Ospite di Casa Pipol la donna ha dichiarato: “Lui è l’anima della festa e questo ancora non è uscito al GF Vip. Quanta voglia ho di conoscere Antonella Fiordelisi? La fidanzata del tuo amico si deve conoscere, non può essere giudicata dalla televisione”.

“Io non pensavo fosse il tipo di Edoardo – ha proseguito Carolina parlando di Antonella – Lui ha sempre avuto una tipologia di donna differente. Credevo che scegliesse una persona un po’ più semplice. Se la vedo con lui? Io spero che lui sia felice. E non lo vedo felice in questo momento. Non è un amore litigarello il loro, ma è proprio un “famose male” come si dice in romano. Voi lo vedete felice?”.

“Prima della fine del programma – conclude amara l’amica di Edoardo – si lasceranno altre 12 volte, trovare un equilibrio è impossibile. Edoardo è spazientito ma in questa realtà è più facile e adesso non si può capire. Secondo me andranno avanti così fino alla fine, con parole di troppo e, proprio su questo punto di vista hanno fatto errori entrambi. Lei per me è un punto interrogativo. Chi sceglierei tra Micol e Antonella? Nessuna delle due. Io lo voglio felice. Fuori non so se si sarebbero frequentati”.

“Subito in confessionale”. GF Vip furioso con Oriana e Luca, il richiamo ufficiale dopo i fatti in casa