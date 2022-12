Dana Saber è da subito diventata una protagonista del GF Vip 7. È entrata da poco, ma si è fatta subito conoscere. Il mondo del gossip ha parlato di lei per la prima volta la scorsa estate quando si è scambiata un bacio per strada con Dayane Mello. L’ex gieffina ha chiesto che non si parli più di questo episodio: “Ognuno doveva fare il proprio percorso di vita e di lavoro e togliere dalla bocca il mio nome – ha scritto in un post Dayane Mello – Certamente ho fatto anche il mio percorso con tanto di sacrifici. Tutti vogliono attaccarsi per essere uguale a me, ma deve nascere quella con l’essenza giusta”.

Poi a parlare è stata Dana Saber che, incalzata da Edoardo Donnamaria e Davide Donadei, ha rivelato qualcosa in più su quei baci e quelle effusioni in strada. “Lei l’ha fatto all’improvviso senza avvertirmi e non è stato bello – le parole di Dana Saber – Sì è successo tutto davanti ai fotografi, e mi sono arrabbiata con lei. Dayane prima che entrassi qui mi ha chiamato ‘ti prego se vai devi dire che è vera quella cosa’. Io non l’ho fatta davvero quella cosa. Stavamo uscendo da un pranzo e lei da un momento all’altro ha deciso di fare questa cosa per fare gossip. Io sono stata al gioco per non metterla in difficoltà in pubblico. Ma poi in privato mi sono risentita”.

Leggi anche: “Fuori subito”. GF Vip 7, Dana Saber: sempre più sola nella Casa





GF Vip, rivelazione di Dana Saber: “Mi hanno chiesto di baciare George”

Non solo gossip, perché nei giorni scorsi Dana Saber ha fatto intendere di essere interessata a George Ciupilan. Lo ha detto durante una chiacchierata con Antonella Fiordelisi. “Se c’è qualcuno che mi può piacere veramente è George, però è giovane. Mi piace in tutto, caratterialmente ed esteticamente. Lo sto ancora conoscendo, mi sembra un ragazzo carino, però sto ancora studiando tutti. Non è che sono pazza di lui, però è quello che mi piace più di tutti”. A questo punto Antonella reagisce rispondendo: “Questo è uno scoop clamoroso, che fa che è giovane? Lo cresci te. Perché non lo approcci? Lui è chiuso, ti devi avvicinare tu. Magari gli interessi ma non lo dà a vedere perché è ignavo”.

E nelle ultime ore c’è stata un’evoluzione della vicenda perché Dana Saber ha confessato all’orecchio di Antonella Fiordelisi che il GF Vip le avrebbe chiesto di baciare George Ciupilan. Va detto che questo retroscena sta circolando sul web grazie a un video postato su TikTok e si tratta di una confidenza fatta dalla modella italo-marocchina alla spadista. Insomma è una sua versione dei fatti e va riportata come tale. “Mi è stato suggerito dalla produzione di baciare George”, ha detto Dana Saber.

Inizialmente Antonella Fiordelisi non ha ben capito e si è fatta ripetere la frase più volte all’orecchio. La spadista è rimasta molto colpita da questa rivelazione e ha chiesto spiegazioni a cui Dana Saber ha risposto a mezza bocca parlando in codice. Il GF Vip potrebbe anche aver chiesto di dare un bacio al vippone nella prova del bacio sotto il vischio anche per coinvolgerlo dato il suo carattere più riservato e schivo rispetto ad altri.