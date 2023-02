GF Vip, Antonella e il gesto choc su Edoardo. Ormai la loro storia è diventata centrale nella Casa più spiata d’Italia. Rapporto tormentato che qualcuno ha definito addirittura ‘tossico’, i due fidanzati non perdono occasione per far parlare di sè. Sarà pure una ‘messinscena’, ma le loro reazioni sembrano davvero genuine. Nelle ultime ore c’è stata un’altra, l’ennesima litigata. Tutto è avvenuto subito dopo la puntata in cui sia Antonella che Nikita hanno preso voti bassi rispetto ad Oriana, scelta come la preferita dal pubblico.

Le due si sono consolate a vicenda: “Stiamo subendo delle cose da mesi e vedere che non arriviamo al pubblico, è brutto eh! Se il pubblico non ci ha capite a me e Nikita ci rimaniamo male perché siamo stressate” le parole di Antonella. Edoardo, per tutta risposta, ha detto: “Mi vengono molti dubbi quando dici queste cose. Su di te. Ma scusa, ma parla direttamente. Dillo a me che sono falso. Sono falso? Non mi invento cose per fare il loro gioco”. Antonella Fiordelisi a questo punto ha sottolineato di agire sempre nella completa autenticità e Edoardo ha commentato: “Forse è il contrario“.

Edoardo e Antonella si riavvicinano, poi il gesto choc

Dopo la scena surreale in cui Antonino Spinalbese difende Antonella mentre Edoardo resta in silenzio, i due si sono ritrovati di nuovo insieme riavvicinandosi. Sul divanetto i due si sono scambiati battute, frecciate e provocazioni, insomma tutto nella massima tranquillità nonostante le recenti discussioni. Poi, improvvisamente, Antonella ha fatto un gesto che ha lasciato tutti, Edoardo compreso, a bocca aperta.

Antonella Fiordelisi ha preso un posacenere e ha rovesciato il suo contenuto addosso a Edoardo Donnamaria. Ovviamente il volto noto di Forum si è ricoperto di cenere e ha esclamato: “Ma che sei pazza?!“. Poi il gieffino ha iniziato a tossire in preda alle convulsioni. Nel frattempo Antonella è scoppiata a ridere.

“Aspetta – le parole di Antonella mentre non riusciva a smettere di ridere – mi sento male… non pensavo ci fosse la cenere…”. Insomma, proprio un bel pasticcio, con Edoardo Donnamaria che ha continuato a tossire per la cenere che lo ha travolto. Innumerevoli i commenti a questa scena: “Se uno mi svuotasse un posacenere addosso, non avrebbe il tempo di riderne” e “Lei mi dà sempre un buon motivo per vomitare. Ma come si comporta?”.

