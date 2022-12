GF Vip, Antonella Fiordelisi ancora contro Daniele Dal Moro. Non si è spenta la polemica tra la gieffina e il coinquilino che da giorni sono ai ferri corti. La spadaccina aveva augurato l’eliminazione dell’influencer per un motivo che è apparso ridicolo ai più: “Se non esce lo nomino così ho le sue due ante in più. Perché lui deve avere più ante di tutti?”. Una frase che aveva provocato la reazione sdegnata di Attilio Romita il quale non le ha mandate a dire.

“Senti adesso cominci a rompermi i cogl***. Antonella ti devo mandare a fare in c*** adesso o devo aspettare domani mattina? Non si può buttare me*** su una persona con cui sei in buoni rapporti” aveva esclamato Attilio. Della questione si è parlato anche durante la puntata di sabato sera, 10 dicembre, durante la quale Antonella ha accusato Daniele di aver preso per sé tutto lo spazio a disposizione dell’armadio. Ma stavolta la 24enne di Salerno ha voluto accompagnare il suo attacco da un’espressione che sta facendo discutere.

Antonella Fiordelisi la spara grossa su Daniele Dal Moro

Sono giorni di tensione nella Casa del GF Vip per Antonella Fiordelisi. La vip non riesce a mandar giù il fatto che Daniele Dal Moro abbia più spazio a disposizione nell’armadio. E così, dopo averlo già attaccato nei giorni scorsi è tornata sull’argomento nella puntata di sabato. In questa occasione, però, ha aggiunto che se la polemica fosse scoppiata fuori dalla Casa sarebbero stati guai per Daniele: “Ma poi ti dico una cosa. Io nella vita fuori ho degli amici che se lo sbranavano a Daniele, fidati”.

Mentre Daniele Dal Moro si è confessato con Nikita ed Edoardo parlando di quanto è cambiata la sua personalità rispetto a quando era più giovane Antonella Fiordelisi è tornata alla carica. Parlando degli amici che avrebbero “sbranato” Daniele per l’anta-gate, la spadaccina ha dato degli indizi sull’identità di uno di loro: “Uno è F.C. No tu non sai che combinava se quello mi rispondeva così”. E così a molti spettatori è venuto in mente proprio lui…

Le parole di Antonella nei confronti di Daniele.

Antonella :”Io nella vita fuori, c’ho degli amici che se lo sbranavano.

F. C. ….a Daniele, fidati di me”



Quel f c sarà Corona ? Mah…



Quel f c sarà Corona ? Mah…

Certo che sentire ste frasi 👎#gfvip

Eh già, parliamo di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi. Che ci sia lui dietro quelle iniziali pronunciate da Antonella Fiordelisi? Lei, intanto, non ha dubbi e sostiene che la discussione sarebbe degenerata: ““Stavamo tipo ad una rissa. Perché a volte servono quelli un po’ così”. Edoardo Donnamaria, forse avendo intuito a chi si riferisse, ha commentato: “Uno buono quello… Non è che sia un personaggio”. Intanto sono numerosi i telespettatori che chiedono la squalifica di Antonella per aver incitato alla violenza contro Daniele.

