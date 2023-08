Bomba sul GF Vip 8 di Alfonso Signorini: secondo le ultime news, mamma e figlia famose sarebbero pronte ad entrare come concorrenti. Si tratta di due nomi altisonanti, che indubbiamente provocherebbero un aumento degli ascolti televisivi. Siamo sempre nel campo dei rumor, quindi non siamo sicuri se siano davvero vicinissime alla firma del contratto. Ma sta di fatto che la fonte dalla quale è arrivata questa comunicazione è decisamente parecchio attendibile.

Intanto, prima di dirvi chi sono coloro che al GF Vip potrebbero entrare, parliamo dunque di mamma e figlia famose pronte a partecipare come concorrenti, dobbiamo ricordarvi una scelta operata da Pier Silvio Berlusconi. L’ad di Mediaset ha praticamente cancellato l’edizione numero 7 dal promo ufficiale del reality show, infatti nella presentazione non ci sono né Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, ma nemmeno gli Incorvassi e i Donnalisi.

GF Vip 8, mamma e figlia famose possibili nuove concorrenti

A dire tutto è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che alla vigilia di Ferragosto ha scoperto qualcosa di clamoroso sul GF Vip 8. Una mamma e una figlia famose, anzi famosissime, sono pronte a mettersi in gioco e ad essere le nuove concorrenti del programma Mediaset. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando e che tipo di commento è stato fatto da Venza, che non sembrerebbe essere entusiasta di questi due nomi.

Parliamo di Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi, che secondo Venza potrebbero essere scelte come vippone: “Anche loro in lizza per il nuovo GF! Ma noi confidiamo sempre nel nostro adorato Pier Silvio, che non ci sta deludendo su nessun fronte al momento!”. Staremo a vedere se la compagna e la figlia di Albano Carrisi entreranno a far parte del cast oppure se si tratta solo di una suggestione di Signorini, che non troverà conferma ufficiale.

Jasmine e Loredana potrebbero quindi mettersi in gioco e provare a convincere il pubblico ad arrivare fino in fondo. Sarebbe certamente curioso vederle all’opera insieme, ma scopriremo tutto solo nelle prossime settimane.