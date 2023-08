Altra importante decisione di Pier Silvio Berlusconi sul GF Vip. Colpi di scena ripetuti per la nuova edizione del reality show, che sarà condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini. Innumerevoli sono stati i cambi operati dall’amministratore delegato di Mediaset, che ha invitato a scegliere i nuovi concorrenti in base alle loro qualità professionali ed umane, lasciando totalmente fuori dal programma tutti coloro che possano portare del trash nella casa.

O che, in alternativa, possano essere portatori di liti e di atteggiamenti non consoni ad una prima serata di Canale 5. Ma ora c’è di più perché Pier Silvio Berlusconi è intervenuto anche sulla presentazione ufficiale del GF Vip, che sta andando in onda in questi giorni nel piccolo schermo. Anche perché ormai non manca poi così molto all’inizio della trasmissione, che riaprirà ufficialmente i battenti nella giornata di lunedì 11 settembre.

Pier Silvio Berlusconi, altra decisione sul GF Vip: cosa ha fatto

Tutti stanno aspettando con ansia la nuova edizione del programma, anche per capire se i dettami di Pier Silvio Berlusconi saranno tutti rispettati. Il GF Vip avrà una forma ben differente rispetto al recente passato e capiremo se il pubblico lo apprezzerà maggiormente o meno. Intanto, è notizia delle ultime ore che non ci sarà nel cast la cantante Fiordaliso, ripresasi dalle problematiche di salute, ma che sarà impegnata con i concerti anche a settembre ed ottobre.

In un promo apparso su Instagram, sono stati mostrati i principali protagonisti del GF da quando è nato. E nel breve filmato sono state viste Nikita Pelizon ed Oriana Marzoli, piazzatesi prima e seconda nella scorsa edizione. Ma nel promo ufficiale del reality show sono letteralmente scomparsi tutti i concorrenti dell’edizione numero sette. Segno tangibile di discontinuità da parte di Pier Silvio, rimasto molto insoddisfatto di quei gieffini.

Nel promo ufficiale non sono state mandate in onda immagini di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia né di Nikita e Oriana. Una vera e propria censura sul Grande Fratello Vip 7, con Pier Silvio che ha eliminato il trash dappertutto.