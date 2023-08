Brutte notizie per il GF Vip 8 e Alfonso Signorini. Una possibile nuova concorrente ha praticamente rifiutato la proposta, seppur in maniera implicita. Non stiamo parlando di interviste o annunci ufficiali sui social, ma è bastato un suo gesto a far capire tutto. Tra l’altro, lei ha anche avuto dei problemi di salute in questi mesi estivi e sta pian piano cercando di ristabilirsi del tutto. Ma la sua intenzione non è rinchiudersi nella casa più spiata d’Italia.

Dunque, al GF Vip 8 non vedremo da Alfonso Signorini una famosa cantante. Questa papabile concorrente ha rifiutato la possibilità di partecipare al reality show di Canale 5. Parlando dei suoi problemi fisici, aveva fatto sapere il mese scorso: “Ragazzi, vi do aggiornamenti. Sono ancora in ospedale, mi hanno cambiato la cura e stanotte non ho avuto la febbre. Aspettiamo e speriamo di non essere rioperata di nuovo! Io ce la metto tutta. Sto crollando, non ho pace”.

GF Vip 8 di Alfonso Signorini, una concorrente ha rifiutato la proposta

Niente da fare quindi per il nuovo GF Vip 8, che da quest’anno ha deciso di cancellare integralmente il trash su indicazione di Pier Silvio Berlusconi. Alfonso Signorini non avrà questa concorrente, che ha rifiutato puntando tutto sulla sua professione artistica. Ha voglia di fare altro e quindi partecipare al programma Mediaset non era la sua priorità. Il conduttore dovrà virare su altri obiettivi altrettanto importanti per rendere il cast interessante.

A non esserci sarà la cantante Fiordaliso, il cui nome era uscito fuori da diverse settimane. Come ha potuto constatare il sito Novella 2000, nelle sue date dei tour musicali appaiono anche le date di settembre e ottobre, quando il GF Vip 8 sarà in corso. Quindi, non c’è alcuna speranza di vederla entrare dalla porta rossa. Si attendono comunque eventuali interventi della donna, affinché possa chiarire se ci sia stata davvero una trattativa.

Il 23 luglio Fiordaliso aveva poi tranquillizzato tutti i suoi fan sulla sua salute: “Torno a casa e non riesco a smettere di piangere, è stato molto pesante ….grazie all’ ospedale di Piacenza, alla chirurgia d’urgenza al primario prof. Cattaneo alla dott.ssa Ratti, agli infermieri e a tutto il personale”.