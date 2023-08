“Hanno ribaltato tutto”. GF Vip 8, c’è già il colpo di scena: il pubblico l’ha scoperto

Il colpo di scena è appena arrivato: anche in questa edizione del GF Vip 8 ci sarà una novità importante. Una decisione che Alfonso Signorini e Pier Silvio Berlusconi potrebbero aver preso di comune accordo, nonostante in passato si fosse detto ben altro. C’è grande attesa per la prima puntata del nuovo corso, che vedrà Cesara Buonamici affiancare il conduttore. I concorrenti saranno tenuti ad avere comportamenti sempre adeguati per evitare duri provvedimenti.

Ma non è questa la cosa più rilevante di queste ore, infatti il GF Vip 8 si appresta a vivere un’altra stagione molto particolare. Alfonso Signorini non potrà che essere soddisfatto, se dovesse giungere l’ufficialità. Forse l’amministratore delegato di Mediaset ci ha ragionato su maggiormente e alla fine ha deciso di fare una sorta di passo indietro. Andiamo a scoprire insieme cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi nel reality.

GF Vip 8, pronta una novità inaspettata per Alfonso Signorini

Intanto, prima di dirvi tutto su questa news clamorosa rilanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, il GF Vip 8 di Alfonso Signorini non dovrebbe avere come protagonisti mamma e figlio famosi. Si tratterebbe di Brigitte Nielsen e del figlio Killian Gastineau. Questo quanto riportato dal portale di Roberto D’Agostino, Dagospia: “Sarebbe stato contattato anche Killian Nielsen per ll prossimo Grande Fratello. Ma a patto ci fosse anche sua mamma Brigitte che, però, non ne vuole proprio sapere”.

Venza ha quindi dichiarato che il GF Vip dovrebbe durare più di quanto previsto, dunque non sarà affatto un’edizione breve: “Anche quest’anno il GF potrebbe avere una durata maggiore rispetto a quanto detto inizialmente! Non più 3 mesi, ma 4 e forse anche 5!“. Potremmo vedere i gieffini contrapporsi fino a febbraio del 2024, quando verrebbe eletto il vincitore. Smentita per ora l’ipotesi che la trasmissione potesse terminare a dicembre.

Il primo concorrente ufficializzato dalla pagina ufficiale del GF Vip è stato quello dello sportivo Alex Schwazer. Lui ha dichiarato: “Ci sarò se però vengo messo nella condizione di potermi allenare. Per me è importante perché ho intenzione di tornare alle gare, quindi nella casa non voglio interrompere i miei allenamenti“.