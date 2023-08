Tempesta di grandine sulla provincia, chicchi come palline da tennis: alberi caduti e danni alle auto

Danni da Nord a Sud, il ciclone Betty (o Poppea come è stato ribattezzato in Italia) sta lasciando una scia di danni. Situazione difficile a Roma dove racconta Adnkronos: “Due persone sono rimaste ferite a Roma in due incidenti stradali provocati nella notte da alberi caduti. I due feriti sono stati portati in ospedale in codice rosso, ma non sono in pericolo di vita. La Polizia Locale di Roma, che nella notte ha eseguito circa 80 interventi dovuti al maltempo e soprattutto a caduta di alberi, è intervenuta prima alle 3 in via di Castel Fusano”.

“Dove il conducente di un veicolo per evitare un albero che era in mezzo alla strada si è schiantato contro un albero a bordo carreggiata. Il secondo intervento è stato eseguito intorno alle 5 in via di Casal Palocco, quando un albero è caduto su un’auto in transito ferendo il conducente”. Al Nord il Po è attenzionato speciale.





Il fiume è cresciuto di due metri in poche ore. Danni, poi, in Salento. Scrive il Quotidiano del Mezzogiorno come: “Una bomba d’acqua con una violenta grandinata si è abbattuta la scorsa notte, all’1.30 circa, in provincia di Lecce, tra Montesano, Specchia e Miggiano. La grandine, delle dimensioni di palline da tennis, ha rotto i parabrezza, i fari e la carrozzeria delle auto in sosta”.

“Danneggiati anche i dehors dei vari locali dove la grandine ha bucato tavolini e sedie di plastica. Distrutte numerose serre e allagate strade e campagne circostanti”. L’ondata di maltempo durerà per tutta la giornata di oggi, martedì 29 agosto. L’ultimo giorno di agosto, infine, vedrà il ritorno di alcune piogge anche dal Nordafrica verso la Sicilia, richiamate dal Ciclone Poppea che intanto si sarà spostato sui Balcani: sull’Italia peninsulare ed in Sardegna invece il tempo sarà in prevalenza soleggiato, fresco al mattino, intorno ai 28 gradi di giorno.

Come detto, però, aspettiamo con piacere il primo weekend di settembre che sarà accompagnato da un nuovo anticiclone, decisamente meno caldo di Nerone e più piacevole: ritroveremo il sole ovunque, senza eccessi termici subtropicali e senza piogge monsoniche; una notizia che sembra quasi bizzarra, ritrovare il clima italiano in Italia.