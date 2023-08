Al GF Vip 8 il grande sogno di Alfonso Signorini sarebbe quello di avere con sé mamma e figlio vip. Si tratta di due persone che si metterebbero sicuramente molto in mostra, ma a quanto pare lei non sarebbe affatto convinta di chiudersi per mesi nella casa. Sembra che ci fosse stato anche il benestare di Pier Silvio Berlusconi, che riteneva idonei questi papabili concorrenti. Chissà se il conduttore tenterà di convincerla fino all’ultimo o se si dovrà arrendere prima del previsto.

Ciò che è certo è che ormai il GF Vip 8 sia dietro l’angolo, quindi Alfonso Signorini deve accelerare i tempi per chiudere il cast. La mamma e il figlio vip in questione avrebbero alzato l’asticella del reality show, soprattutto perché lei è molto amata dal pubblico. Lui sarebbe più propenso alla partecipazione, ma ha espresso il desiderio di condividere questa esperienza televisiva solamente con la madre al suo fianco.

GF Vip 8, Alfonso Signorini vuole mamma e figlio vip: lei rifiuta

Ovviamente i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per una possibile svolta, ma allo stato attuale appare complicata la presenza di questi personaggi al GF Vip 8 di Alfonso Signorini. L’indiscrezione sulla mamma e il figlio vip contattati è arrivata dal sito Dagospia e in particolare dal giornalista Ivan Rota. L’uomo avrebbe provato a stimolare la madre affinché potesse accettare, ma per ora ci sono stati solamente dei no decisi.

Si tratterebbe di Brigitte Nielsen e del figlio Killian Gastineau. Questo quanto riportato dal portale di Roberto D’Agostino: “Sarebbe stato contattato anche Killian Nielsen per ll prossimo Grande Fratello. Ma a patto ci fosse anche sua mamma Brigitte che, però, non ne vuole proprio sapere. Il ragazzo, dopo anni in cui non si è parlato con la madre, l’ha ricontattata e raggiunta al mare per tentare di convincerla in extremis”.

Brigitte Nielsen, che a luglio ha festeggiato 60 anni, è attrice, modella, conduttrice tv e cantante originaria della Danimarca. La sua massima popolarità l’ha raggiunta negli anni Ottanta. In totale ha cinque figli e ha cinque matrimoni. Killian, classe 1989, ha partecipato nel 2011 all’Isola dei Famosi.