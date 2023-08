GF Vip 8, l’avventura dell’atteso protagonista è finita già prima di cominciare. La notizia è stata rimbalzata nelle ore scorse lasciando l’amore in bocca a molti fan. Nel frattempo Alfonso Signorini ha ufficializzato i primi due concorrenti: Alex Schwazer e Beatrice Luzzi, ex attrice della soap Vivere.Spiegava Schwazer: “Sono venuto per ringraziarti dell’invito, innanzitutto, per entrare nella Casa. Io ci sarò se però vengo messo nella condizione di potermi anche allenare”.

“Per me è importante perché io ho intenzione di tornare alle gare. Quindi per nella casa non voglio interrompere i miei allenamenti”. Ovviamente il presentatore del reality ha subito acconsentito alla sua richiesta: “Ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che so sarà molto tosto. Perché tu possa finalmente partecipare alle gare di qualifica per le Olimpiadi? Affare fatto? Welcome nella casa del Grande Fratello”.





GF Vip 8, salta all’ultimo l’ingresso di Claudio Sona

Quanto a Beatrice Luzzi: "Cari amici e care amiche. So che è uscita la notizia ancor prima di digerirla o meglio… di definirla. Ma così è. Cosa posso dire? Pregate per me". Chi non ci sarà invece è Claudio Sona. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, a quanto pare sarebbe stato vicino alla firma del contratto. Al momento, tuttavia, non si conoscono i motivi della sua presunta esclusione.

Noi rimaniamo in attesa di maggiori informazioni nel caso in cui Claudio volesse intervenire. Quella che partirà a settembre sarà un’edizione particolare. Un’edizione che come più volte è stato detto e ripetuto nel corso delle ultime settimane sarà molto molto diverso da quelle passate. Meno Vip e più Nip: un cast, quindi, nuovo di zecca. Come sempre succede prima dell’inizio ufficiale del programma fioccano le voci che vogliono questo o quel protagonista.

E per Alfonso Signorini non sempre la risposta è stata di quelle piacevole. Un esempio? Quello di Ornella Muti, accostata al programma, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni a Adnkronos: “Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima edizione del ‘GF Vip’ siano denigranti. Faccio l’artista non il trash”. Parole davvero impossibili da equivocare.