Alessia Quarto è diventata mamma. Immensa gioia per una delle protagoniste più amate e seguite di C’è Posta per Te. Come molti ricorderanno Alessia è stata vittima di tradimento da parte del marito Giovanni con una cugina di lui. Giovanni si è presentato in studio come un cane bastonato per chiedere perdono, ma lei non ne ha voluto sapere e ha deciso di chiudere la busta. Dopo 14 anni di fidanzamento e il matrimonio non ha voluto perdonarlo.

Da casa il pubblico ha ben presto simpatizzato per Alessia che tra l’altro era anche rimasta incinta e poi aveva avuto un aborto spontaneo. Nonostante ciò Giovanni non si era fatto alcuno scrupolo e l’aveva tradita. La donna è diventata popolare anche per alcune sue battute diventate virali come ”E va beh.. E ce l’aveva d’oro?“. Oggi Alessia è un’altra donna e si è rifatta una nuova vita al fianco di Emanuele. Il destino ha voluto donare loro il regalo più bello: un figlio.

L’annuncio di Alessia Quarto: “È stato proprio un parto…”

Nella giornata di sabato 26 agosto il noto volto di C’è posta per te con una storia su Intagram ha voluto dare la meravigliosa notizia mostrando il braccialetto con scritti i cognomi dei due neo genitori. Tutto bellissimo, anche se il parto non è stato proprio semplicissimo. Alessia Quarto ha infatti dichiarato nel video: “Non è stata una passeggiata, però ce l’abbiamo fatta”.

Alessia subito un parto cesareo, ma ha comunque descritto l’evento come “un’emozione unica”. Inizialmente si pensava che il bambino pesasse 3,6 chili, ma poi quando è nato si è visto che era di 3,840 kg. Dopo il parto Alessia Quarto ha voluto ringraziare tutto lo staff di ginecologia dell’ospedale San Giuliano: “Non avrei potuto scegliere ospedale migliore”.

Dunque dopo tanto dolore finalmente Alessia Quarto può sorridere. Dopo aver scoperto il tradimento dell’ex marito Giovanni e aver partecipato al programma di Canale 5 la donna non ne ha più voluto sapere nulla. I due hanno divorziato e non si sono più visti né sentiti. Alessia oggi è felice con Emanuele e da pochissimo i due sono diventati genitori di un bel bambino paffutello che lei stessa scherzando definisce ‘un porcellino di 3,840 kg’.

