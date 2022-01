“Non posso crederci”. Tradita dal marito Giovanni, l’annuncio di Alessia dopo la puntata di C’è posta per te

Nel giro di poche ore Alessia Quarto, originaria di Boscoreale, Napoli, è diventata la regina dei social. Inconsapevolmente, perché durante la messa in onda della prima puntata di C’è posta per te la sua storia ha appassionato il pubblico scatenando una valanga di commenti e meme.

Alessia è stata infatti vittima di tradimento da parte del marito Giovanni con una cugina di lui. Giovanni si è presentato in studio come un cane bastonato per chiedere perdono, ma lei è stata irremovibile e ha deciso di chiudere la busta. Troppo forte la delusione dopo 14 anni anni di fidanzamento e il matrimonio.



Alessia era anche rimasta incinta, per poi aver un aborto spontaneo, e nonostante il difficile momento Giovanni non si è fatto alcuno scrupolo a tradirla. Ovviamente il pubblico da casa che ha subito fatto il ‘tifo’ per Alessia, protagonista anche di alcune battute diventate virali come ”E va beh.. E ce l’aveva d’oro?“.





Niente da fare per Giovanni, Alessia ha chiuso la busta del programma lasciando l’ex marito in lacrime e dopo la puntata è intervenuta sui social per ringraziare tutti della grande vicinanza dimostrata dal pubblico, che da quando è andata in onda la puntata di C’è posta per te ha indagato anche per capire come fossero andare le cose tra i due. Alessia non ha perdonato l’ex marito e sui social il suo stato sentimentale è ‘vedova’.

“Non so cosa vi aspettate da me, – ha scritto sui social Alessia – sono una ragazza normale. La mia non è stata una vita facile già prima del tradimento. Però sono orgogliosa di dire che ogni qual volta sono caduta, ho avuto una grande famiglia a tendermi la mano. Ed è questa la mia unica immensa ricchezza”. Poi l’accusa e l’appello a chi ha creato account fake usando il suo nonme: “Se volete prendere il mio account prendetevi anche i miei dolori e i miei traumi”.

Suo social anche un ringraziamento per chi in questi giorni le ha inviato inaspettatamente tantissimi messaggi di vicinanza: “Amatevi, amatevi SEMPRE! Rispettate sempre voi stessi, amatevi quando siete felici e soprattutto quando siete tristi, quando pensate di mollare e quando sarete pronti a rialzarvi. Vorrei riuscire a ringraziare tutti e credetemi sono veramente in un tunnel, di emozioni però”.