Stefano De Martino, dopo l’addio da Belen Rodriguez nella storia più chiacchierata dell’estate parla la sorella Adelaide. Lo ha fatto in maniera non plateale con una tecnica 2.0 che però non è passata inosservata al pubblico ed ai fan di Stefano. Stefano che da Fabrizio Corona è stato ritenuto la causa della fine della storia con la conduttrice. Secondo il re dei paparazzi il ballerino avrebbe infatti tradito la compagna.

Scriveva sul suo canale Telegram: “In realtà anche Stefano come tutti ha degli scheletri nell’armadio ed ha pure i suoi segreti, così come tutto il resto del mondo. Belen lo ha scoperto”, sostiene Fabrizio Corona. E ancora: “La vacanza in barca con Belen? La storia era già finita e quindi non ha significato la foto postata e poi rimossa, lui che si presenta vicino alla Marcuzzi il giorno dei palinsesti senza fede al dito”.





Stefano De Martino, parla la sorella Adelaide: “è single”

“Non hanno significato nulla le foto con questo Elio il giorno del compleanno di Ignazio Moser. La storia era già finita 6 mesi fa”. Poi aggiungeva l’identikit della nuova fiamma: “Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all’università, proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip né alla visibilità”.

“Stefano l’ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico in comune, poi l’ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono” ha concluso Corona. Versione che pare venire, di nuovo, smentita. Stavolta dalla sorella di Stefano De Martino che, in questi mesi, ha tenuto sempre un basso profilo.

Cosa è successo? Il settimanale Chi ha pubblicato un posto in cui veniva fatto riferimento proprio al fatto che attualmente Stefano non abbia alcuna compagna: “Crociera da single per Stefano De Martino. Prima di tornare in tv e a teatro, il conduttore si gode gli ultimi giorni in barca tra amici, ricci di mare, vino bianco ghiacciato e nessuna nuova fiamma in vista”. Adelaide stessa ha lasciato sotto il post pubblicato sul profilo Instagram, come a confermare la versione.