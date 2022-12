Terremoto in vista al GF Vip 7. Negli ultimi giorni, le vicende accadute in casa GF Vip hanno decisamente acceso gli animi di molti. Pare che la gieffina non abbia trovato il sostegno da parte dei coinquilini, contro i quali avrebbe avuto modo da ridire. E alla luce di quanto accaduto, il padre pare abbia deciso di spezzare una lancia a favore della figlia.

Il papà di Antonella Fiordelisi interviene sui social. Lo avrebbero riferito i fan visto che l’uomo pare abbia il profilo chiuso. Il duro sfogo sarebbe arrivato dopo aver assistito al comportamento in casa dei gieffini nei riguardi della figlia. Si ricorda infatti che nelle ultime ore Antonella sembra aver ricevuto anche il due di picche da Edoardo Donnamaria.

Il papà di Antonella Fiordelisi interviene sui social: “Vergogna!”

Il vippone non sembra aver per nulla gradito l’imitazione su Oriana Marzoli motivo che avrebbe rappresentato la ciliegina sulla torta per giungere a un periodo di allontanamento tra i due, che per la prima volta hanno persino dormito in letti diversi. Antonella Fiordelisi contro tutti? Così sembra. Ma la vicenda che più di tutte sembra aver tirato in mezzo il nome dell’ex schermitrice salernitana, sarebbe avvenuta con Micol Incorvaia quando Edoardo Tavassi si sarebbe rivolto ad Antonella per confidarsi. Occasione, questa, che avrebbe portato Fiordelisi a esprimersi con toni che non sono per nulla piaciuti alla sorella di Clizia.

Insomma, per Antonella Fiordelisi le cose non sembrano girare per il verso giusto. Fuori dalla casa inevitabili gli schieramenti tra i fan: “Queste sono le conseguenze dei suoi atteggiamenti”, intona qualcuno sui social. E tra le novità emerse, qualcuno avrebbe fatto notare le parole del padre di Antonella Fiordelisi, Stefano, che si è espresso a favore della figlia e sotto gli occhi di tutti. (“Questo è bullismo”. Putiferio al GF Vip 7, Antonella Fiordelisi contro la vippona. Lo ha saputo così).

“Bellavia 2. E tutti zitti. Vergognatevi!!!!”, ha scritto Stefano correlando la frase a un brano, “Vergognatevi voi”, pezzo della discografia di Renato Zero. Un vero e proprio biasimo manifestato nei riguardi dei concorrenti che come hanno trattato Marco Bellavia così sembrano fare altrettanto per la figlia.