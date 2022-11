Luciano Punzo è uno degli ultimi entrati nella casa del GF Vip. Si è fatto conoscere per la sua partecipazione a Temptation Island e adesso cerca di essere protagonista del reality. Anche lui appena arrivato ha iniziato a fare delle confessioni e a Sarah Altobello ha detto di aver avuto una liaison con una ex gieffina, si tratterebbe di Dayane Mello: “Non ho prototipi estetici a dire il vero, ma sono molto difficile. Da ragazzo no, ero più facile, adesso ho dei punti fermi. Ti dico che amo le donne con i sani valori e che portano rispetto come lo porto io. Quelle che apprezzano la semplicità”.

Il discorso di Luciano Punzo è proseguito ed è arrivato anche a nominare Dayane Mello: “Ad esempio non mi metterei mai con una donna del mio stesso mondo. Perché questo è un mondo difficile, pieno di tentazioni. C’è gente che farebbe di tutto per arrivare. Però ho avuto una ragazza di questo ambiente e la conosci di sicuro… non so se posso dirlo. Ok è Dayane Mello. Io l’ho frequentata un po’, è successo dopo Pechino Express. Sono anche stato in Piemonte con lei. Però ho sbagliato perché ero ancora un po’ innamorato della mia ex fidanzata e lei l’aveva capito”.

GF Vip 7, spunta un messaggio di Dayane Mello a Luciano Punzo

Nel corso di Casa Pipol è venuto fuori un retroscena su Luciano Punzo e Dayane Mello. Stando a quanto ha riferito Amedeo Venza, il gieffino avrebbe ricevuto un messaggio speciale da Dayane Mello prima di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà: “Cosa gli ha scritto? Credo un “mi manchi” o qualcosa del genere. Invitiamo la Mello e vediamo se questa cosa è successa oppure no. Non ci sarebbe niente di male, vedremo come la prenderà Manuela. Lei sta male ma sta sbrigando delle carte per trasferirsi a Londra”, ha raccontato Amedeo Venza a Casa Pipol.

Dayane Mello nei giorni scorsi ha smentito il flirt con Luciano Punzo. L’ex gieffina, come riporta Biccy, ha infatti condiviso sul proprio profilo Instagram una story al veleno, una frecciatina neanche troppo velata ed indirizzata all’attuale concorrente: “Ma guarda veramente incredibile quello che fa la gente per cercare un po’ di notorietà! Casomai se ci fosse stato vero uomo non apre la bocca per parlare… che tristezza”.

Insomma un botta e risposta tra Luciano Punzo e Dayane Mello che sta andando avanti a distanza con la variabile del messaggio che il ragazzo avrebbe ricevuto. Ora bisogna solo capire se i due potranno chiarirsi definitivamente e se Alfonso Signorini organizzerà il tutto in modo da permettere a Dayane Mello di parlare direttamente con Luciano Punzo in quella che è stata la sua casa per diversi mesi.