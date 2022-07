Foto senza filtri di Dayane Mello, che si mostra sui social proprio come mamma l’ha fatta. L’ex concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini sta facendo a dir poco scalpore in queste ore per degli scatti a dir poco infuocati. Più intraprendente che mai, completamente nuda, bellissima. Foto che hanno naturalmente l’intento di provocare gli utenti dei social. Ed eccola Dayane, con un solo un cappello in testa, mentre la chioma castana le accarezza la schiena.

Si tocca, con la mano, il labbro inferiore e l’erotismo è altissimo. “Scopri il tuo corpo, ma soprattutto, scopri la tua anima”, scrive Dayane Mello in uno dei suoi scatti, condivisi su Instagram, che fanno alzare la temperatura. Anche a dirlo, i suoi fan sono impazziti, impossibile restare indifferenti di fronte a così tanta bellezza e femminilità. Dobbiamo dirlo, non è di certo la prima volta che la modella brasiliana si mostra nuda, in passato ha già esibito questa versione a luci rosse di sé stessa.





Foto senza filtri di Dayane Mello: gli scatti vietati ai minori

Che poi la conosciamo Dayane, è una donna a dir poco audace per natura, a cui piace spesso scherzare con la fotocamera e provocare il pubblico. Come dimenticare quella volta che a Milano ha sfidato i paparazzi regalando un bacio passionale con l’amica in mezzo alla strada. Poi ogni volta ne esce una nuova: solo qualche giorno fa infatti è stata pizzicata con un altro uomo.

Si tratta del rapper Boro Boro. I due hanno fatto intendere che ci fosse una frequentazione in corso, anche se, realmente, non è mai arrivata una conferma o smentita sui rumors da parte dei diretti interessati. Nelle storie Instagram la modella brasiliana ha ripreso più volte il cantante ma le cose sono finite lì.

Poi come non citare la polemica per aver replicato a Giulia De Lellis sul tema dell’”accettazione”, indicandola come “cattivo esempio” da seguire… Dobbiamo dirlo, è un vulcano di notizie Dayane Mello, che spettacolo.

