Dayane Mello, nuovo amore nella vita della modella brasiliana? I rumor sulla vita sentimentale dell’ex gieffina non fanno che rincorrersi già da tempo e i fan restano ancora in attesa di comprendere la verità. Di recente la modella è stata anche travolta dalle critiche per i baci che si sarebbe scambiata con Dana Saber sotto lo sguardo di Soleil Sorge. Ma la notizia di oggi tira in ballo un altro nome.

Dayane Mello, nuovo amore nella vita della modella. E non si parla solo dei baci scambiati per le strade di Milano con una sua amica. Al di là delle immagini del filmato pubblicato da Whoopsee.it su Instagram e dei tanti commenti di critica, la notizia di oggi sarebbe stata diffusa su Very Inutil People.





Dayane Mello, nuovo amore nella vita dell’ex gieffina? L’indiscrezione

Dayane Mello, alcuni commenti circa i baci scambiati con l’amica sembrano già essere un capitolo chiuso. “Che ridicole!”, “Cosa non si fa per un paio di soldi”, “Cose forzate dalle telecamere e imbarazzanti”, “Tutto show”, ha tuonato qualcuno. Ma l’amore, quello vero, potrebbe essere nato tra la modella e Boro Boro. Ecco cosa si legge sul portale. (Dayane Mello fuori da sè. Ha raccontato tutto ai carabinieri).

“Sembra aver confermato la segnalazione di qualche giorno fa”. Dayane Mello e ilr apper Boro Boro stanno insieme? Alla luce delle due fotografie che immortalano il cantante e l’ex gieffina postate dal diretto interessato tutto porterebbe a una conferma.

In attesa che Dayane Mello o Boro Boro si facciano avanti con un chiarimento, ci pensa come sempre Deianira Marzano a commentare la notizia: “Continua la love story tra loro. Lui ieri notte ha messo una storia poi subito cancellata” ha risposto: “Avrà apprezzato la foto!”.

