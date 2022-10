Brutta notizia per il pubblico del GF Vip 7 e per Alfonso Signorini. Una papabile concorrente ha infatti rifiutato la partecipazione al reality show di Canale 5, sebbene la sua presenza sembrasse ormai certa. Proprio alcuni giorni fa vi avevamo riferito in un precedente articolo del suo imminente ingresso e alcuni già parlavano addirittura di una data, ovvero il 7 novembre. Ma la diretta interessata ha smentito categoricamente tutto e ha anche utilizzato parole non proprio carine nei confronti del cast.

A breve vi diremo tutto sul GF Vip 7 e sulla delusione di Alfonso Signorini, che non avrà questa concorrente. Intanto, Elenoire Ferruzzi si è resa protagonista di una follia. Una scenata assurda, ma questa volta nei confronti di Daniele Dal Moro, per il quale sembra provare un certo interesse, ma anche questa volta non contraccambiato, almeno come vorrebbe lei. “Elenoire a Daniele: “Se vai di la urlo. Se tu ti azzardi ad andare di la spacco tutto il giardino te lo sto dicendo, perché c’è (credo intenda Nikita) che è sempre in attesa’. Addirittura minacciarlo”, ha detto un utente.

GF Vip 7, Alfonso Signorini deluso: concorrente rifiuta partecipazione

Nonostante il suo arrivo al GF Vip 7 sembrasse sicuro, Alfonso Signorini ha appreso da questa concorrente una notizia bruttissima. Attraverso una diretta social, fatta sul suo profilo Instagram ufficiale, la ragazza ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione: “Chiariamo subito una cosa: il GF Vip non lo faccio. Ho provato sensazioni strane, quindi è una cosa mia. Mi hanno chiesto di rifarlo, ma non voglio. Non voglio mischiarmi con questo cast”. E, anche se non lo ha nominato, si riferirebbe a Marco Bellavia.

A dire di no alla proposta di Alfonso Signorini è stata l’ex gieffina Dayane Mello, che non farà ritorno nella casa più spiata d’Italia. Su Instagram ha ancora aggiunto nelle sue spiegazioni: “Hanno fatto danni ad altri, io quindi non ho niente a che fare con questo programma. Gli attuali concorrenti sono poco sensibili e senza il minimo tatto. Io non tappo i buchi, non servo a questo e sono felice di questa scelta”. Quindi, la trattativa era stata realmente intavolata dal conduttore, ma ora è saltata definitivamente.

Dayane conferma che non entrerà al gf perchè la figlia non vorrebbe e a lei e non le piace il cast e le dinamiche di questo gf.

La richiesta di entrare le è stata davvero fatta. #gfvip #mellos pic.twitter.com/s3sUebfm5L — Tudo Drama (@einvecenoo) October 24, 2022

Questi alcuni commenti degli utenti, dopo la notizia riguardante il mancato approdo di Dayane Mello al GF Vip 7: “Apprezzo la sua decisione”, “Così dannatamente fiera di te”, “Tanta verità. Lei avrebbe dovuto creare scompiglio, fare emergere comodini e distruggersi l’immagine. Per poi essere gettata dagli autori a lavoro fatto”, “Lei è sempre la numero uno”.