Al GF Vip 7 due nuovi concorrenti sono pronti a varcare la porta rossa e a rendere l’edizione attuale più interessante. Ormai è da parecchio giorni che non si fa altro che parlare di nuovi ingressi nel reality show di Alfonso Signorini ed ecco che ora potrebbe materializzarsi tutto nelle prossime settimane. A parlarne è stata Casa Pipol, che ha interpellato Samara Tramontana, la quale ha confermato l’imminente arrivo di almeno un paio di vipponi, anche se sono usciti fuori anche altri nomi rilevanti.

La durata del programma dovrebbe essere ancora molta lunga, quindi c’è bisogno di nuova gente nella casa più spiata d’Italia. E al GF Vip 7 almeno due nuovi concorrenti dovrebbero entrare a far parte del cast. E la notizia ancora più interessante è che si tratta di un doppio clamoroso ritorno, tenuto conto che questi possibili futuri gieffini hanno già preso parte a precedenti edizioni della trasmissione. Ma ora sarebbero nuovamente pronti a rimettersi in gioco e a provare a vincere il montepremi.

GF Vip 7, due nuovi concorrenti in arrivo: “Dayane Mello e Luca Onestini”

Ma al GF Vip 7 questi due nuovi concorrenti, di cui vi parleremo a breve, potrebbero non essere gli unici. Infatti, durante Casa Pipol se Samara Tramontana in riferimento a Teresa Langella ha detto: “Da quello che so non è previsto attualmente il suo ingresso”, ma ha poi aggiunto: “Potrebbe entrare Helena Prestes, ex fidanzata di Antonino e modella che ha fatto Pechino con Nikita e potrebbe sconvolgere le dinamiche del GF Vip”. Ma vediamo chi sarebbero i due ritorni, che sarebbero tanto attesi.

Innanzitutto, è sempre più confermata la possibile presenza di Dayane Mello: “Era stata avvistata in chiamata con Alfonso Signorini. Ho uno scoop enorme: entrerà il 7 novembre. Le mie talpe dicono che è una cosa sicura, cosa accadrà secondo voi?”. E Giulia Provvedi sulla brasiliana ha risposto: “In primis litigata quasi sicura con Antonella. Inizialmente potrebbero essere amiche ma poi non andrebbero d’accordo perché ha 800 personalità Dayane e va benissimo perché porta un po’ di pepe. Metterà a dura prova Antonino”.

Poi Samara Tramontana ha tirato fuori dal cilindro un altro vip: “Io avrei altri nomi: un ritorno. Luca Onestini l’anno scorso doveva entrare al Grande Fratello Vip, era in trattativa ma non è entrato perché c’era Soleil Sorge nella Casa”. Staremo a vedere se stavolta sarà la volta buona per un suo nuovo approdo nella casa.