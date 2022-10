Nikita Pelizon del GF Vip 7, chi è il fidanzato segreto è stata la domanda ricorrente da un mese a questa parte. Tante voci, ma niente certezze e quindi è partita la caccia al suo nome. E, dopo numerose ricerche, a scoprire tutto ci ha pensato il settimanale Chi di Alfonso Signorini, che in esclusiva assoluta ha tirato fuori non solo l’identità dell’uomo, ma anche un video in cui lui appare in compagnia della gieffina. Con la quale ha trascorso un’estate indimenticabile e piena di grande amore.

Dunque, ora abbiamo l’ufficialità assoluta. E quindi su Nikita Pelizon del GF Vip 7 e su chi è il suo fidanzato segreto è stata fatta piena chiarezza proprio dal settimanale, diretto dal conduttore del reality show di Canale 5. Possiamo già anticiparvi un dato molto interessante: i due si passano ben 26 anni di differenza, infatti la ragazza ne ha 28 e lui 54. Venuto fuori anche il luogo dell’incontro tra i due, che sono poi diventati una coppia a tutti gli effetti. E anche il messaggio aereo nel programma è stato opera sua.

Nikita Pelizon del GF Vip 7: chi è il fidanzato segreto

Grazie al settimanale di gossip ora sappiamo davvero tutto sulla vippona. Nikita Pelizon del GF Vip 7, chi è dunque il suo fidanzato segreto? Ecco cosa ha riportato la pagina Instagram ufficiale di Chi: “Scoop di CHI: ecco chi è il fidanzato segreto di Nikita Pelizon del #gfvip. Lo vediamo in questo video che Nikita ha mandato all’uomo poco prima di entrare nella Casa. In questo romanticissimo video la Pelizon ha raccolto le immagini più belle della loro storia, con in sottofondo la struggente Ogni tanto, tu di Gio Evan, un inno a volersi bene”.

Poi è stato aggiunto: “Lui si chiama Valerio Tremiterra, ha 54 anni (lei ne ha 28), è imprenditore nel campo della ristorazione, proprietario di Bottega Ghiotta. Si sono conosciuti quest’estate in Sardegna a una cena e non si sono più lasciati. Prima che lei entrasse al GF Vip lui le ha detto: ‘Ho 54 anni, fai la tua esperienza’, e lei gli ha mandato il video che vedete. É stato Valerio a mandare a Nikita un aereo con un messaggio in codice, “222”, che è un numero simbolico che indica un incoraggiamento dei propri angeli custodi a stabilire armonia ed equilibrio in tutte le aree della vita”.

Infine, Chi ha aggiunto: “Nikita ha raccontato del suo passato difficile, del distacco dalla famiglia e dell’istinto di farla finita. Ma poi si è ricostruita, ha ritrovato la propria luce”. E dunque il mistero è stato finalmente svelato: Valerio Tremiterra è colui che ha rubato il cuore alla giovane concorrente del GF Vip 7.