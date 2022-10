GF Vip 7, racconto choc di Nikita a poche ore dalla diretta: secondo la concorrente ci sarebbe qualche occhio di troppo oltre gli specchi della casa. Nessun guardone, per carità. Oltre la casa del GF Vip ci sono tecnici e operatori che lavorano 24 ore su 24. Eppure Nikita racconta una particolare non di poco conto. Lo ha fatto nel pomeriggio di oggi durante una chiacchierata con Pamela Prati e Antonella Fiordelisi. Nelle ore scorse Nikita si era lasciata andare ad un’altra confessione: è stata ripudiata dai genitori e dalla comunità dei Testimoni di Geova, dove ha deciso di non seguire il credo fin da quando aveva 16 anni.



“Ho fatto 12 anni di ginnastica ritmica e 3 anni di pallavolo. Avrei voluto tantissimo fare le gare, le mie insegnanti volevano ma i miei genitori non mi lasciarono perché non era giusto per loro, per un discorso di credo”. Nikita ha quindi svelato alla coinquilina il retroscena sui genitori: “Fanno parte di una comunità religiosa (testimoni di Geova ndr) quindi non puoi competere perché è un sentimento, una sensazione negativa dentro di te”, ha confessato Nikita ad Antonella.

Leggi anche: Cristina Quaranta troppo spinta al GF Vip 7: “Con la mano lì in mezzo…”





GF Vip 7, racconto choc di Nikita: “Qualcuno mi stava spiando”



E ancora l’infanzia difficile, con la difficoltà di portare avanti la sua passione, ostacolata dai genitori: “Facevo i compiti nella pausa tra un corso e l’altro, studiavo la Bibbia e facevo i compiti”. Un passato quindi non proprio facile. Tornando alla questione dei presunti occhi indiscreti, tutto è partito quando Pamela Prati ha suggerito alle coinquiline di fare attenzione quando si recano alla toilette.



“Ve l’ho detto dal primo giorno. Se uno deve andare al bagno, non specificare amore”, ha detto rivolgendosi alle due compagne del GF Vip per poi parlare anche direttamente ad Antonella. “Io non mi copro mai. Perché chi mi vede?”, ha accennato invece la Fiordelisi, con la Prati che è intervenuta: “Eh, sbagli. C’è comunque una telecamera. Non va in onda, ovvio”. E qui è intervenuta Nikita.

Pamela che consiglia di coprirsi quando si va al bagno e Nikita parla dei guardoni nell'acquario e staccano. #GrandeFratelloVip #donnalisi #nikiters pic.twitter.com/bbBc4VT9Wl — 🥀SallyCamminaPerStrada (@IFedrigos) October 20, 2022



“Tu sai che l’altro giorno mi stavo cambiando, quando mi è arrivato il look bianco, no? Allora mi sono truccata e ho messo il vestito all’ultimo, la maglietta e il pantaloncino. E vedo che c’era uno con la maglietta bianca dietro allo specchio che era così. Stava lì, dietro alla vetrata”. Abbastanza perché la regia decidesse di staccare.

“Non doveva succedere”. GF Vip 7, guai per Cristina Quaranta: “Ora fuori dalla casa”