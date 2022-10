Per Cristina Quaranta è un momento difficile al GF Vip 7. Il più complesso da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia. Durante la puntata del 17 ottobre ha sbottato prima con Nikita Pelizon, poi si è sfogata duramente con Giaele De Donà. La settimana passata è stata carica di tensioni e alla fine la concorrente ha accumulato tanta rabbia, soprattutto nei confronti di sè stessa. In giardino si è sfogata con Wilma Goich e con Patrizia Rossetti.

Wilma Goich spiega che per stare meglio, alcuni giorni si chiude in sé stessa, nel silenzio, per capirsi e capire le situazioni. Tornare calma. “Sto peggio di ieri” afferma, invece, Cristina Quaranta. La sua reazione in puntata non l’è piaciuta, non si ritrova in questi comportamenti. Questo conduce la VIP a un pianto furioso, copioso, stanco. Presto Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi abbracciano la concorrente, ma la calma è un luogo da raggiungere piano e con i propri piedi.

Cristina Quaranta a rischio esplusione dal GF Vip 7

Dopo la puntata di lunedì 17 ottobre Cristina Quaranta ha avuto uno scontro pesante con Giaele De Donà. La causa della discussione che ha animato Cristina Quaranta e Giaele De Donà sono state le nomination. L’influencer non ha accettato le motivazioni che l’ex di Non è la Rai le ha fornito quando ha scelto di votarla e dopo un duro scontro non sono riuscite a riappacificarsi, anzi. “Mi hai nominato due volte di fila, stavolta hai detto che non sono diretta, la prossima mi nominerai perché secondo te sono stupida” ha commentato l’influencer. Quindi l’ex velina ha risposto per le rime: “Sembri una bambina di due anni, spero che la prossima volta non ci sarai, pensa”.

Dopo lo scontro con Giaele De Donà, Cristina Quaranta si è sfogata con Elenoire Ferruzzi e Carolina Marconi, utilizzando termini abbastanza forti. Oltre ad aver dichiarato di non volere più l’influencer nella stessa sua stanza, essendo spesso vicina a Antonino Spinalbese, l’ha minacciata di “affogarla” qualora dovesse realmente infastidirla. “Ha detto adesso mi infastidirà nei prossimi giorni. Io la affogo, ve lo dico”. Cristina Quaranta è entrata anche nell’occhio del ciclone del pubblico per una parola offensiva che avrebbe detto durante una discussione.

Tutto verterebbe intorno al modo continuo di sorridere di Nikita Pelizon, che avrebbe innervosito Cristina Quaranta, portandola a inasprire il loro rapporto. Per spiegarsi, l’ex ragazza di Non è la Rai ha usato una serie di parole offensive, per far capire come una risata non possa essere sempre una risposta sincera bensì una presa in giro. Tra le parole usate da Cristina Quaranta c’era anche “mong***ide” che ha scatenato l’ira degli utenti, che l’hanno presa come un vero e proprio insulto. “Nikita con un semplice sorriso sta facendo impazzire tutti. Assurdo è veramente un uragano. Non sta facendo letteralmente nulla e li sta facendo sclerare”. “A 50 anni non sa che quella parola è un’offesa”, hanno scritto alcuni utenti”.