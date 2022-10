Puntata complessa quella del GF Vip per Cristina Quaranta. L’ex ragazza di Non è la Rai ha dapprima litigato con Nikita Pelizon, poi si è scontrata anche con Giaele De Donà. “Sono una donna pragmatica e concreta e lei è il mio opposto. Facci fatica a capirla, a comprendere quando è seria e quando vuole scherzare, si è accanita con me solo perché per quieto vivere le ho chiesto di spostarsi in un altro letto. Ci siamo chiarite rimanendo nella nostra posizione. Le ho chiesto perché ridesse e mi ha detto che lo faceva per difesa. Detto ciò lei è una ragazza molto particolare”, ha detto Cristina Quaranta a proposito di Nikita Pelizon.

Poi, terminata la diretta, la tensione è salita alle stelle quando i concorrenti hanno iniziato a discutere in giardino. La causa della discussione che ha animato Cristina Quaranta e Giaele De Donà sono state le nomination. L’influencer non ha accettato le motivazioni che l’ex di Non è la Rai le ha fornito quando ha scelto di votarla e dopo un duro scontro non sono riuscite a riappacificarsi, anzi.

GF Vip 7, Cristina Quaranta minaccia Giaele De Donà: “L’affogo”

Terminata la puntata del GF Vip 7 condotta da Alfonso Signorini, Cristina Quaranta e Giaele De Donà hanno discusso riguardo l’esito delle nomination. “Mi hai nominato due volte di fila, stavolta hai detto che non sono diretta, la prossima mi nominerai perché secondo te sono stupida” ha commentato l’influencer. Quindi l’ex velina ha risposto per le rime: “Sembri una bambina di due anni, spero che la prossima volta non ci sarai, pensa”. “Io spero di esserci per darti fastidio” ha risposto Giaele De Donà. “Allora vedi quanto sei intelligente, il tuo obiettivo è dar fastidio a me” la replica di Cristina Quaranta. Le due hanno continuato a discutere per qualche minuto senza mai chiarirsi.

Dopo lo scontro con Giaele De Donà, Cristina Quaranta si è sfogata con Elenoire Ferruzzi e Carolina Marconi, utilizzando termini abbastanza forti. Oltre ad aver dichiarato di non volere più l’influencer nella stessa sua stanza, essendo spesso vicina a Antonino Spinalbese, l’ha minacciata di “affogarla” qualora dovesse realmente infastidirla. “Ha detto adesso mi infastidirà nei prossimi giorni. Io la affogo, ve lo dico. Ho detto ad Antonino che non la voglio più in stanza con noi, andasse nel suo c***o di letto, non la voglio, voglio dormire”.

Cristina su Giaele: “Mi ha detto che mi infastidirá nei prossimi giorni, io l’affogo ve lo dico… A parte che ho detto ad Antonino che non la voglio più in stanza da noi, andasse nel suo cazzo di letto..”



Questa non sta proprio bene #GFvip pic.twitter.com/IM8PZQC7Zf — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 18, 2022

Infatti negli ultimi giorni è capitato che Giaele De Donà dormisse nel letto con Antonino Spinalbese, per questo motivo l’ex di Non è la Rai ha continuato il suo sfogo sostenendo che anche ad Alberto De Pisis dà fastidio la sua presenza: “Anche a Alberto dà fastidio, se vogliono amoreggiare andassero nel letto di lei. In camera mia non la voglio più, l’ho già detto ad Antonino, visto che mi ha già messo nella storia di Nikita”.