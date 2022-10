Giaele De Donà contro Antonino Spinalbese. Il confronto arriva nella notte, dopo la puntata del GF Vip 7. C’è da dire, per comprendere appieno la vicenda, che i due si provocano da settimane, con battutine e piccoli flirt. La clip della loro speciale amicizia è stata poi commentata da Ginevra Lamborghini che ha giocato a fare la gelosa. È per questo che Giaele, a fine puntata ha preso Antonino da una parte e gliene ha dette quattro.

“Mi hai sempre detto che fra te e Ginevra non c’è niente – apre Giaele – poi in puntata quando abbiamo parlato di lei hai fatto credere che ci sia qualcos’altro sotto. Se a te vuoi farti la storia d’amore con Ginevra va bene, ma non farmi passare così con io che ti provoco e tu che sei un santo. Esponiti!”. Tutto questo perché lo stesso Antonino, alla notizia di Ginevra tornata single, ha lasciato intendere di essere felice della notizia. A questo la De Donà è andata dritta per la sua strada: “Se io provoco una persona è perché so che posso provocarla!”.

Giaele De Donà contro Antonino Spinalbese

“Se so che una persona ha un interesse fuori non l’avrei provocata! Io sono passata per la T di turno che si è messa di mezzo fra te e Ginevra. Hai fatto credere che io ti provoco ma che a te interessa Ginevra e non come amica. Mi hai fatto fare una figura pessima proprio perché non hai parlato. Dovevi dire che Ginevra era solo un’amica”.

E ancora: “Il messaggio che è passato è che tu pensi a Ginevra e che io sono la T di turno che provoca una persona che ha la testa da un’altra parte. Non me ne frega niente se dici queste cose in confessionale, devi dirle in diretta, altrimenti passo malissimo! Se io scherzo con te è perché tu me lo lasci fare! Tu non ti sei esposto. Ci sono due strade”.

Poi conclude: “A: hai un interesse per Ginevra, lo rispetto e non ti provoco. B: non hai un interesse per Ginevra è una tua amica e quindi posso provocarti. Tu in diretta non hai specificato ed il messaggio che è passato è che hai un interesse per lei. Da fuori tutti hanno capito che lei ti sta aspettando e che a te va bene”. Parole dure con le quali si può essere in disaccordo, ma che denotano un interesse serio da parte della ragazza. Non trovate?

