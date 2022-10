Cristina Quaranta, la notizia corre veloce tra i fan. GF Vip 7 sempre denso di colpi di scena. Finiscono in nomination Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Nikita: “Ma speriamo che domani sia la preferita del pubblico. Così mi manda in nomination e poi esco“, sono state le parole di Antonino rivelate all’ex volto di Non è la Rai. La risposta della gieffina non si è lasciata attendere.

Cristina Quaranta vuole abbandonare il GF Vip. Tutto avrebbe avuto inizio con la confessione di Antonino Spinalbese che pare non abbia preso poi così tanto male la possibilità di uscire dal game. Di tutta risposta Cristina Quaranta si è lasciata andare a una riflessione.

Leggi anche: “Che disastro!”. I Soliti Ignoti, è successo durante l’ultima puntata: Amadeus in grande imbarazzo. VIDEO





Cristina Quaranta vuole abbandonare il GF Vip 7: la rivelazione dopo le nomination

Nessuna differenza in termini di guadagno tra il compenso per la permanenza di una singola settimana nella casa e quello di un’apparizione in studio. E nello spiegare questo, Cristina Quaranta fa appello al contratto firmato. (“Dovete cacciarla via”. Cristina Quaranta, nuovo orrore al GF Vip 7 contro Marco Bellavia).



“Tanto se esci te esco io. Se tu te ne vai io me ne vado. L’ho già detto in confessionale al Grande Fratello. Io qui ci sto solo per i soldi non per altro. Se me ne vado non li prendo? Come no, li prendo eccome. Li prendo in studio. Non questi? Non c’è tanta differenza nel mio contratto. Posso anche fare a meno di poco in più e stare fuori. Nel mio contratto c’è poca differenza”.

Parole che hanno attirato anche alcune considerazioni di Elenoire Ferruzzi: “Ma che dici? Proprio perché sei venuta qui per i soldi dovresti essere felice di restare in gioco. Guarda che se esci poi non prendi i soldi. Ah, nel tuo contratto non c’è tanta differenza? Nel mio sì invece, c’è differenza eccome“.

Di recente Cristina Quaranta si è lasciata andare a qualche rivelazione sull’ex compagno con cui la relazione, durata 3 anni, non sembra essere finita nel migliore dei modi. Ma si badi bene che la gieffina non si riferiva all’ex marito e padre della figlia Aurora, ma di un uomo la cui identità è rimasta fino a questo momento misteriosa.

Questo il racconto di Cristina Quaranta: “Siamo stati insieme tre anni tre anni meravigliosi, mille giorni unici in cui sono tornata ad avere le farfalle nello stomaco, sembravo una ragazzina di 15 anni per quanto fossi innamorata”. E ancora: “L’uomo con cui stavo voleva un figlio e io a 45 anni avevo comunque deciso di darglielo, la settimana dopo però mi dice ‘Cri non ti amo più, togliti dai coglini e fai le valige!’. Mi ha lanciato sul letto 5mila euro in contanti come se fossi una puttna e mi ha cacciata di casa. Era il 6 dicembre del 2017, vivevo ancora con lui con i suoi figli e con mia figlia”.