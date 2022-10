GF Vip 7, Cristina Quaranta nel mirino degli utenti negli ultimi giorni. L’ex volto di Non è la Rai, che tra l’altro è in nomination e secondo i sondaggi è già con un piede fori dalla Casa, è stata al centro di diverse discussioni con i suoi coinquilini e si è lasciata andare a frasi infelici per cui il pubblico la vorrebbe fuori.

Dopo i termini forti usati nei confronti di Nikita Pelizon (l’abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qua sotto, ndr), la gieffina ha commesso un altro scivolone ma questa volta su Alberto De Pisis. È successo tutto mentre parlava con Edoardo Donnamaria.

Leggi anche: “Non doveva succedere”. GF Vip 7, guai per Cristina Quaranta: “Ora fuori dalla casa”





Cristina Quaranta GF Vip 7 choc su Alberto De Pisis

È ormai noto a tutti che Alberto De Pisis ha un debole per il volto di Forum, che a sua volta si è avvicinato ad Antonella Fiordelisi. E dopo varie incomprensioni l’ex di Taylor Mega ed Edoardo Donnamaria hanno avuto un confronto e si sono chiariti, salvo poi discutere di nuovo nella notte come vedremo tra poco.

Cristina Quaranta stava chiacchierando con Edoardo Donnamaria e ha tirato in ballo proprio Alberto De Pisis: “Lui non vede l’ora che gli metti le mani in mezzo ai cogl**ni”, ha detto al coinquilino. Una frase che è subito esplosa in rete, con gli utenti arrabbiati e pronti a chiedere la sua squalifica.

“Lui non vede l’ora che gli metti le mani in mezzo si coglioni”



PER PIACERE la dovete levare da quella casa, questa non è più buona a stare in tv. Ora devo capire cosa le ha fatto Alberto. #gfvip pic.twitter.com/6oCortVy1Z — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) October 19, 2022

Chissà se in puntata si parlerà di questo scivolone di Cristina Quaranta. Intanto, come anticipato, c’è stato un altro scontro tra Edoardo e Alberto. Questo’ultimo ha sbottato nella notte perché svegliato dal “rumore” dei baci e delle chiacchiere tra lui e Antonella, nel letto accanto al suo: “Mi dà fastidio! A me dà più fastidio! C’è tutta la Casa, una Casa di 300 metri quadri…”. Ma secondo Edoardo questa reazione è stata “inopportuna”.