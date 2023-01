Qualche giorno fa lo staff di Nikita Pelizon è sceso in campo per difendere la modella triestina che si trova nella casa del GF Vip 7. Siamo infatti vicini a uno scontro aperto contro la produzione del reality dopo una serie di episodi che hanno visto protagonista la 28enne triestina Alcuni coinquilini del GF Vip 7 di Nikita Pelizon si sono resi artefici di brutti gesti ai danni della ragazza. E il suo avvocato ha preso appunti in tutto questo arco di tempo e ha sicuramente sperato che la produzione potesse correre ai ripari, rimproverando coloro che hanno offeso e attaccato la sua assistita.

E adesso ad intervenire in difesa della modella è sua sorella, Jessica, che in una intervista a Fanpage.it denuncia la situazione che starebbe vivendo nella casa e accusa il GF Vip di averle negato una sorpresa: “Sia lo staff (composto dalla sua migliore amica Giulia, un social media manager, un avvocato, un’altra persona e dall’agenzia di Nikita) che io come famiglia – i miei genitori non possono intervenire causa religione – abbiamo chiesto più volte di potere andare a sostenerla. Nikita ha chiesto anche alla psicologa di vedere la sua amica Giulia ma nessuno ce lo concede. Ci siamo rivolti al contatto che abbiamo al Gf ma non c’è niente da fare”.

Nikita Pelizon, la sorella contro il GF Vip: “Sorprese bloccate”

“La scorsa settimana mi avevano detto che le avrebbero mandato una lettera di mia figlia – prosegue lo sfogo di Jessica Pelizon -. L’abbiamo preparata di corsa e poi hanno annullato quel momento dicendomi che l’uscita di Patrizia aveva cambiato la scaletta e, dovendo togliere qualcosa, hanno tolto la lettera. Chiarisco che non sono state prodotte denunce, è stata semplicemente mandata una pec per chiedere che a Nikita siano mostrati i video di quanto accaduto, esattamente come accade per gli altri”.

La sorella di Nikita Pelizon ha chiesto agli autori di intervenire per scagionare la sorella dalle accuse che le sono state mosse e a Fanpage rivela gli interventi che vorrebbe porre in essere per proteggere la vippona: “Nikita è stata offesa e diffamata: Luca e Oriana hanno insinuato che abbia ustionato qualcuno apposta con la piastra, Onestini ha detto che avrebbe dato della “mign***” a una coinquilina, cosa falsa. Wilma le ha detto che è una psicopatica, una faccia di m***a. C’è anche Sarah che sa di avere detto di essere un’arrampicatrice sociale. Il video gira ovunque. Nikita ha solo riportato una frase che lei si era detta da sola”.

“Hanno fatto una puntata accusando Nikita, è venuta la madre di Sarah a sgridarla, è stata offesa anche dopo la diretta e poi quelle parole se le era dette da sola. Inoltre, c’è chi ha insinuato faccia uso di sostanze. Viene bullizzata dall’harem: Oriana, Giaele, Sarah e Luca. In puntata, quando i montaggi non raccontano le cose per intero, viene attaccata e non ha modo di difendersi. Nel caso di Sarah, è stata umiliata di fronte a tutti anche se non aveva torto. Nella pec abbiamo chiesto che questi episodi fossero mostrati a Nikita ma non c’è stata risposta”, conclude Jessica.