La sorella di Nikita contro il GF Vip 7. Dopo l’ex fidanzato Valerio Tremiterra, anche Jessica Pelizon si è scagliata contro gli autori e la macchina organizzativa del reality show condotto da Alfonso Signorini. La modella è una delle concorrenti dell’edizione numero 7 e secondo molti telespettatori nei suoi confronti non c’è stato un comportamento corretto. Cosa invece accaduta per gli altri vipponi.

Pochi giorni fa era stato l’ex fidanzato di Nikita a sparare contro il GF Vip 7 a causa del video ‘intimo’ pubblicato e mandato in onda durante la puntata in diretta. “Questo è un video che mi ha regalato lei prima di entrare nella Casa. Inaspettato ovviamente. Un video molto romantico. Carico di amore che il Grande Fratello Vip, senza nessuna autorizzazione, ha mostrato in televisione facendo addirittura il mio nome”, aveva spiegato.

Leggi anche: Nikita Pelizon, l’accusa choc dell’ex fidanzato. Fuori i pesanti dettagli





La sorella di Nikita contro il GF Vip 7: “Disonesti con i concorrenti!”

Ora è la sorella di Nikita a puntare il dito contro il GF Vip. Secondo Jessica gli autori avrebbero avuto un comportamento diverso nei confronti di Nikita. Autori e Signorini non darebbero la possibilità ai familiari di parlare con lei per raccontarle la verità. “Perché continuate a farle sentire solo una campana e state continuando a non permettere ne a me, né al team. Nè all’avvocato di venire a parlare con lei per metterla davanti alla verità”, ha accusato Jessica su Twitter.

“Devo ammettere che non pensavo che foste così disonesti nei confronti dei concorrenti”, le parole al veleno della sorella, che però ha precisato. “Non ho intenzione di mettermi contro nessuno, semplicemente è giusto che si rendano conto che tutti stanno facendo confronti o ricevono chiarimenti e invece a Nikita mostrano solo una parte delle cose”. Jessica ha parlato anche del fatto che il GF Vip non mostri mai a Nikita i video in cui Wilma sparla di lei.

La sorella di Nikita è giustamente incazzata nera con la produzione,autori e via dicendo,che ancora una volta risultano sleali nel non fa andare parenti a chiarire la situazione, anche per farla stare meglio e farle vivere il suo percorso serena.

La capisco molto. #GFvip pic.twitter.com/iFMwOPz5Pm — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) November 15, 2022

“Per esempio perché ieri non le hanno fatto vedere come Wilma sparla di lei? Non ce l’ho con gli autori, vorrei semplicemente un chiarimento, perché le fanno vedere le cose solo in parte? – si chiede la sorella di Nikita – ieri tutti dolci con il video di Wilma e Daniele e non le hanno mostrato come Wilma la massacra alle spalle per gelosia”.