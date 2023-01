Nikita Pelizon è una furia in questi ultimi giorni al GF Vip 7. Archiviata la storia con Luca Onestini, la ragazza è intenzionata a rivelare la vera identità degli altri vipponi nella casa. Eccola Nikita, in una nuova veste, meno angelica. Altro che parlare di angeli, energie e luci, forse finalmente si è rivelata la vera essenza della giovane, in questi ultimi giorni. Il pubblico è tutto d’accordo, con queste ultime mosse si è presa tutti gli onori di “concorrente degna della finale”.

Insomma, ha un po’ lasciato andare lo scettro da fatina scintillante e si è lasciata finalmente andare a dire quello che pensa di tutti. Ma cosa è successo in pratica? Sembra che dopo la puntata di lunedì scorso, Nikita abbia finalmente messo le carte in tavola e detto le cose come stanno, almeno secondo il suo punto di vista. In pratica la Pelizon ha iniziato a criticare Oriana Marzoli alle sue spalle e davanti a Daniele Dal Moro, ma non solo: ha detto che la spagnola “si comporta in maniera superficiale e che vede alcune persone come pedine”.

Insomma un punto di vista senza dubbio possibile nella dinamica del gioco e conoscendo la psicologia della venezuelana. Ma le cose stanno proprio così? Poco conta, la cosa importante è che Nikita sia uscita dal suo guscio fatto di buoni propositi e si mostri per quella che è veramente: una combattente.

Nikita: -“E come se avesse preso informazioni facendosi fare lo smalto, poi non mi ha chiesto più niente.

Il comportamento è stato attaccarsi a Luca, poi mi sa che c'è stato un litigio tra lei è l'altra (Oriana)”



LA LUCIDITÀ DI NIKITA SU GIAELE 🔥#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/ejhnTujPo6 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 11, 2023

Ora poi ha stretto un’amicizia particolarmente sospetta con Antonella Fiordalisi, che fino a ieri l’ha vessata con ogni epiteto negativo possibile. Nell’ultima settimana, le due si sono avvicinate (e il motivo risiede nei ‘nemici’ in comune). La Fiordelisi, nelle scorse ore ha detto a Nikita: “Oriana l’ha fatto volontariamente di buttarsi addosso al mio Edoardo e di toccargli le parti basse. […]”.

Nikita: -“Ciò che penso manifesto, quindi no stop”

Daniele: -“Gli hai fatto così 🖕🏻 io sapevo che facevi qualcosa”

Nikita: -“Certo, doppio anche”



Daniele che si piscia perché Nikita ha mandato a quel paese Tarzan 😹#gfvip #nikiters #denzzzers #delizon pic.twitter.com/6vXX710dQ4 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 12, 2023

E ancora: “Se tu dovessi far pace con Luca Onestini sarebbe molto interessante vedere la reazione delle sue amiche. Perché quello è tutto in gruppo“. A quel punto Nikita ha risposto: “Ragazze guardate che quelle non sono amiche, sono tutte che vorrebbero farselo è molto diverso“. Parole pesantissime della Pelizon che ora mette tutte in guardia e si prende la scena. Cosa succederà adesso?

