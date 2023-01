Nikita Pelizon ha sempre avuto un atteggiamento molto pacato da quando è entrata nella casa del GF Vip. Ha cercato di entrare poco nelle dinamiche degli altri concorrenti, ma nelle ultime ore è venuto fuori il suo carattere e ha dimostrato a tutti di non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. La modella non si è mai esposta più di tanto, ma in una discussione con Davide Donadei e Daniele Dal Moro ha detto ciò che pensa di Oriana Marzoli. In sostanza ci sono degli atteggiamenti dell’influencer venezuelana che non sopporta.

“Ma poi voglio dire… vieni influenzata dall’idea della casa su di me. Sì dal pensiero su me e Luca. Ha iniziato a stare sempre di più con Luca, sempre più con lui. Poi però quando lui ti sta per tirare un pacco tu scappi ‘rifiuto il rifiuto, non lo voglio più’ e scappi. Poi si è attaccata a Daniele perché Luca ti ha detto di no. Ma cosa siamo delle pedine come persone? Che schifo fa questa cosa? Questa è una superficialità”.

GF Vip, Nikita Pelizon si scaglia contro Oriana Marzoli: “Ci tratta come pedine”

Insomma Nikita Pelizon sembra avere un conto in sospeso con Oriana Marzoli che si è avvicinata a Luca Onestini con cui la modella ha stretto una amicizia particolare. Anche se tra loro non c’è stato nulla Nikita ha accusato il vippone di averla illusa, di essersi comportato con tutte allo stesso modo e gli ha confidato di avere vissuto un momento di fragilità a causa dei loro alti e bassi. Eppure fino a poco tempo fa sembrava che ci potesse essere molto affiatamento, un feeling invidiato da tanti.

Nikita Pelizon, parlando in confidenza a Davide Donadei e Daniele Dal Moro, ha proseguito nel suo attacco a Oriana Marzoli: “Se tua madre ti ha detto che sei molto di più di questo allora tiralo fuori. Puoi essere quello che vuoi, ma essere sensibile solo con le tue amiche… che poi anche con le amiche non ho visto questa sensibilità. Io con la sua amica Sarah non ho visto tutta questa sensibilità. Quindi non è un’amicizia, allora perché la chiama amica? Questo termine usato impropriamente. E poi con i maschi… il rispetto per te stessa. […] Lei mi ha detto che non ha mai usato gli occhiali di Luca, please stop with this bulls*it”.

Durante questa discussione è intervenuto anche Davide Donadei e non ha speso parole dolci nei confronti di Oriana Marzoli: “Ragazzi è il male lei comunque, lei è il male secondo me. Sì è il male dai! Lei non è reale e non è vera qui. Prima qui ho sentito dei discorsi incredibili”. Insomma Oriana Marzoli è sempre più nel mirino dei vipponi e i suoi atteggiamenti non fanno altro che dividere la casa tra chi la critica e chi è dalla sua parte.