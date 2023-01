Quando è entrato nella casa del GF Vip, Luca Onestini ha stretto un rapporto d’amicizia con Nikita Pelizon. Un rapporto che, però, è andato sgretolandosi con il passare del tempo. La modella ha speso accusato Onestini di averla illusa e lui si è subito detto pronto a troncare l’amicizia. “Ti ho detto che non esiste che uno venga da me con un elenco di cose che posso fare e un elenco di cose che non posso fare, non esiste al mondo. Non è concepibile. Io mi comporto come mi va di comportarmi”, ha detto l’ex calciatore.

Nikita Pelizon lo ha accusato di essersi comportato con tutte allo stesso modo e gli ha confidato di avere vissuto un momento di fragilità a causa dei loro alti e bassi: “Ho pianto, mi sentivo in colpa perché mi dicevo che non ci siamo baciati solo nel momento del gioco, ma anche in confessionale”. Mentre Luca Onestini è convinto che la ragazza abbia frainteso i suoi comportamenti: “Ora un abbraccio che uno ti dà per affetto, vuol dire che vuole portarti a letto o vuole mettersi con te”.

GF Vip, Attilio Romita spinge Nikita Pelizon verso Luca Onestini

Insomma una situazione che appare inconciliabile. Eppure molti fan sperano ancora che tra i due le cose possano nuovamente cambiare, che ci possa essere un riavvicinamento anche se Luca Onestini si è schierato apertamente contro la modella. Tuttavia c’è un concorrente che pare interessato all’argomento. Si tratta di Attilio Romita, che nel corso del telegiornale che i vipponi fanno in casa, ha affrontato la questione facendo intendere che la storia tra i due potrebbe non finire in questo modo.

Anzi Attilio Romita ha chiesto la versione di Nikita Pelizon parlandone direttamente con lei: “Io con te di Luca sto parlando adesso – ha detto il giornalista -. Perché ogni volta che parlo con Luca di calcio, di televisione… se passano tre/quattro minuti dall’inizio della nostra chiacchierata alla fine arriviamo a Nikita. Lui per dire che è stato preso in giro, ma sempre su di te si arriva alla fine. Allora io mi chiedo, ma sta storia è finita o non è finita?”.

Attilio: -"Ogni volta che parlo con Luca di calcio, televisione se passano tre/quattro min dall'inizio della nostra chiacchierata, alla fine arriviamo a Nikita"

MIO DIO ATTILIO LUCIDISSIMO SU TARZAN E SULLA SUA OSSESSIONE PER NIKITA 🔥#gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi

Infatti in molti hanno notato come Luca Onestini nelle sue discussioni con Attilio Romita parli spesso di Nikita Pelizon. Insomma è possibile che il giornalista possa fare da cupido tra loro due e cerchi di farli riavvicinare. Attilio ha proseguito la sua spiegazione a Nikita: “È convinto che tu gli abbia fatto del male, abbia messo a rischio la sua immagine”. Ma la modella ha subito frenato, dicendo “Lui è stato il primo a pensare alla sua immagine”.